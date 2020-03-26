В Академии наук Украины заявили о намерении внести дополнения в протоколы профилактики и лечения Covid-19

Вирусологи и фармацевты сообщили об успешном завершении комплексных исследований противовирусного препарата украинского производства: о 100%-ной защите речи нет, но однозначно может помочь в лечении и профилактике коронавирусных инфекций.

Исследования проходили на базе Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского. На пресс-конференции ученые отчитались о работе и подробно объяснили, почему противовирусный препарат замедляет размножение коронавирусов.

По словам директора Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского, профессора Виктории Задорожной, многие страны сегодня испытывают свои препараты, чтобы снизить репродукцию коронавируса или защитить медработников. "Ранее уже было доказано, что Протефлазид хорошо справляется со многими вирусными инфекциями, в том числе с гепатитом В и герпесвирусными инфекциями. Мы не утверждаем, что он дает 100%-ную защиту от коронавируса. Но помочь препарат может однозначно", – говорит профессор.

Участники пресс-конференции неоднократно подчеркивали, что поскольку препарат хорошо помогал при респираторных вирусных инфекциях, решили проверить его действие еще глубже – на коронавирусных. В итоге получили, как минимум, отличное профилактическое антивирусное средство. Как отметил заведующий научным отделом интенсивной терапии и детоксикации Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского Сергей Борщев, у препарата нет серьезных побочных эффектов, он не вредит, поэтому его дают беременным и с его помощью даже выхаживают недоношенных младенцев. В профилактических и лечебных целях его можно и нужно давать, но "если у больного тяжелое состояние, то любые препараты бесполезны".

"Насколько он проявит себя при Covid-19 – посмотрим. Попробовать должны. Мы можем советовать его для профилактики и комплексного лечения. Готовы подкрепить свои рекомендации отчетами и подтвержденными случаями лечения, в том числе недоношенных детей. Очень важно, что препарат безопасный, доказана его эффективность в борьбе с вирусами, и он доступен. Сейчас готовятся протоколы и вносятся рекомендации для его использования при лечении", – резюмировал президент Национальной академии медицинских наук Украины Виталий Цимбалюк.

Обеспечить розничный рынок необходимым количеством препарата изготовитель не сможет. В лучшем случае заполнят 3-4% от необходимого. Поэтому глава компании-производителя Анатолий Новик видит решение проблемы иначе: компания готова бесплатно поставить нужное количество препарата в медучреждения, где находятся больные коронавирусной инфекцией – для лечения больных и защиты медперсонала. "Да, это будет нагрузка на производство, но это моя гражданская позиция, – подчеркнул Анатолий Новик. – Официально обращаюсь к руководству страны! Нужно уже начать диалог, решив нюансы доступа к спирту, налогообложения и прочие оргвопросы, чтобы не замедлять поставки".

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