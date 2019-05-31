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/Новости медицины

Усы спасают от смертельной болезни: что известно

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У мужчин, которые не бреют волосы над губой, риск злокачественных болезней кожи в 16 раз меньше.

По словам исследователей, это происходит за счет того, что лицо более защищено от вредных солнечных лучей, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

Избыточный ультрафиолет скапливается в коже – именно поэтому злокачественные образования возникают чаще. В частности, актинический кератоз, который проявляется пятнами на коже и напоминает чешую.

Усы спасают от смертельной болезни: что известно

Style4man

Если же не брить усы, риск подхватить эту болячку уменьшается в разы. По подсчетам американских медиков, чтобы волосы над губой работало как защита от солнечной радиации, длиной они должны быть не меньше 9 миллиметров.

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