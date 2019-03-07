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/Новости медицины

Умирают тысячи человек: как избежать "синдрома разбитого сердца"

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В Швейцарии ученые провели исследование на тему "синдрома разбитого сердца", который может быть смертельным для человека.

Данный синдром проявляется внезапным развитием сердечной недостаточности или боли в груди, сочетается с изменениями на ЭКГ, характерные для инфаркта миокарда передней стенки левого желудочка, пишет European Heart Journal.

Медики отметили, что чаще всего этот синдром развивается на фоне стрессовых ситуаций, вызывающих сильные, чаще резко негативные, эмоции. Такими событиями могут быть смерть близкого человека или расставания.

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Этот синдром отличается от обычного сердечного приступа, когда блокируется приток крови к сердечной мышце. Блокировка тока крови к сердцу происходит при наличии в коронарных артериях тромба.

Синдром разбитого сердца может быть временным явлением - в этом случае сердечную мышцу восстановится через несколько дней, недель или месяцев. Но в некоторых случаях развитие синдрома может привести даже к смерти.

Синдром разбитого сердца

Синдром разбитого сердца

Например, в Британии синдром разбитого сердца диагностируют примерно в 2,5 тысяч пациентов ежегодно. Точная причина возникновения синдрома ученым не известно. Однако предполагается, что этот синдром может быть связан с повышением уровня гормонов стресса - например, адреналина.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам грозит смерть от редких болезней.

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Место
Швейцария
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