"Умерло 18 человек": ученые доказали смертельное влияние электронных сигарет

Альтернативное курение вредит организму не меньше обычного. Например, использование электронных испарителей, содержащих никотин, тесно связано с развитием различных сердечно-сосудистых заболеваний.

Это доказывает исследование ученых из медицинского центра при Университете Майнца, Германии. Его результаты были опубликованы в журнале European Heart Journal.

Отмечается, что в эксперименте приняли участие 20 абсолютно здоровых людей, которые никогда не курили. И после первого же использования электронных сигарет или вейпа у них появились проблемы со здоровьем.

Новости Электронные сигареты породили новую смертельную болезнь

Альтернативное курение вредит организму не меньше обычного tion.ru

По словам авторов исследования, даже кратковременное воздействие паров никотиновых палочек на стенки сосудов вызывает у некурящих эндотелиальную дисфункцию. Речь идет о нарушении работы эндотелия – главной защитной ткани кровеносной системы. Это в свою очередь провоцирует повышение сердцебиения и артериального давления, а также увеличиваетриск нарушения функций мозга и даже может привести к повреждению внутренних тканей.

Так, у 20 добровольцев, согласившихся на эксперимент, после первой же пробы электронных сигарет врачи зафиксировали изменения в организме. У некоторых увеличилась частота сердечных сокращений, у кого-то возросла напряженность артерий и возникли нарушения работы внутренней оболочки сосудов.

Ученые доказали смертельное влияние никотиновых испарителей news.rambler.ru

При лабораторных исследованиях ученые установи, что причина такого нарушения работы сосудов связана с ферментом NOX-2, который и образуется при испарении пара электросигареты. Они подчеркнули, что в нормальных условиях это вещество выполняет защитные функции – ограждает организм от бактерий и окислительного стресса.

Новости В США первый курильщик умер от электронных сигарет

Отмечается, что в последнее время споры о пользе и вреде электронных сигарет и других устройств для курильщиков разгорелись с новой силой. В частности, после того, как в США специалисты официально подтвердили смерть 18 человек, у которых были диагностированы легочные болезни, характерные для вейпингf. При этом в разных уголках мира участились случаи тяжелых заболеваний, спровоцированных именно этими гаджетами для курильщиков.

Следовательно, отношение к электронным никотиновым испарителям, как к "более здоровой" альтернативе традиционным сигаретам все сильнее дает трещину.

Как сообщал OBOZREVATEL:

По данным ВОЗ, никотин убивает половину своих потребителей – это более 8 миллионов человек в год, причем 1,2 миллиона из них являются пассивными курильщиками.

В настоящее время более 38 миллионов человек курят электронные сигареты. В 2011 году было около 6 миллионов потребителей, в 2021 году эта цифра может вырасти до 55 миллионов. Вейпинг легче продавать, чем обычные сигареты, потому что он якобы считается менее вредным.

В США планируют запретить продажу электронных сигарет лицам, которые не достигли 21 года. На этом настаивает президент Дональд Трамп.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал