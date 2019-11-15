Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости медицины

"Умерло 18 человек": ученые доказали смертельное влияние электронных сигарет

935
Читать материал на украинском

Альтернативное курение вредит организму не меньше обычного. Например, использование электронных испарителей, содержащих никотин, тесно связано с развитием различных сердечно-сосудистых заболеваний.

Это доказывает исследование ученых из медицинского центра при Университете Майнца, Германии. Его результаты были опубликованы в журнале European Heart Journal.

Отмечается, что в эксперименте приняли участие 20 абсолютно здоровых людей, которые никогда не курили. И после первого же использования электронных сигарет или вейпа у них появились проблемы со здоровьем.

Новости
Электронные сигареты породили новую смертельную болезнь
Альтернативное курение вредит организму не меньше обычного

Альтернативное курение вредит организму не меньше обычного

tion.ru

По словам авторов исследования, даже кратковременное воздействие паров никотиновых палочек на стенки сосудов вызывает у некурящих эндотелиальную дисфункцию. Речь идет о нарушении работы эндотелия – главной защитной ткани кровеносной системы. Это в свою очередь провоцирует повышение сердцебиения и артериального давления, а также увеличиваетриск нарушения функций мозга и даже может привести к повреждению внутренних тканей.

Так, у 20 добровольцев, согласившихся на эксперимент, после первой же пробы электронных сигарет врачи зафиксировали изменения в организме. У некоторых увеличилась частота сердечных сокращений, у кого-то возросла напряженность артерий и возникли нарушения работы внутренней оболочки сосудов.

Ученые доказали смертельное влияние никотиновых испарителей

Ученые доказали смертельное влияние никотиновых испарителей

news.rambler.ru

При лабораторных исследованиях ученые установи, что причина такого нарушения работы сосудов связана с ферментом NOX-2, который и образуется при испарении пара электросигареты. Они подчеркнули, что в нормальных условиях это вещество выполняет защитные функции – ограждает организм от бактерий и окислительного стресса.

Новости
В США первый курильщик умер от электронных сигарет

Отмечается, что в последнее время споры о пользе и вреде электронных сигарет и других устройств для курильщиков разгорелись с новой силой. В частности, после того, как в США специалисты официально подтвердили смерть 18 человек, у которых были диагностированы легочные болезни, характерные для вейпингf. При этом в разных уголках мира участились случаи тяжелых заболеваний, спровоцированных именно этими гаджетами для курильщиков.

Следовательно, отношение к электронным никотиновым испарителям, как к "более здоровой" альтернативе традиционным сигаретам все сильнее дает трещину.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова Дина Баронова
Темы
Здоровье Исследование ученых
Место
Германия
Теги
сигареты курение
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости