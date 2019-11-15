"Умерло 18 человек": ученые доказали смертельное влияние электронных сигарет

Альтернативное курение вредит организму не меньше обычного. Например, использование электронных испарителей, содержащих никотин, тесно связано с развитием различных сердечно-сосудистых заболеваний.
Это доказывает исследование ученых из медицинского центра при Университете Майнца, Германии. Его результаты были опубликованы в журнале European Heart Journal.
Отмечается, что в эксперименте приняли участие 20 абсолютно здоровых людей, которые никогда не курили. И после первого же использования электронных сигарет или вейпа у них появились проблемы со здоровьем.
Альтернативное курение вредит организму не меньше обычного
tion.ru
По словам авторов исследования, даже кратковременное воздействие паров никотиновых палочек на стенки сосудов вызывает у некурящих эндотелиальную дисфункцию. Речь идет о нарушении работы эндотелия – главной защитной ткани кровеносной системы. Это в свою очередь провоцирует повышение сердцебиения и артериального давления, а также увеличиваетриск нарушения функций мозга и даже может привести к повреждению внутренних тканей.
Так, у 20 добровольцев, согласившихся на эксперимент, после первой же пробы электронных сигарет врачи зафиксировали изменения в организме. У некоторых увеличилась частота сердечных сокращений, у кого-то возросла напряженность артерий и возникли нарушения работы внутренней оболочки сосудов.
Ученые доказали смертельное влияние никотиновых испарителей
news.rambler.ru
При лабораторных исследованиях ученые установи, что причина такого нарушения работы сосудов связана с ферментом NOX-2, который и образуется при испарении пара электросигареты. Они подчеркнули, что в нормальных условиях это вещество выполняет защитные функции – ограждает организм от бактерий и окислительного стресса.
Отмечается, что в последнее время споры о пользе и вреде электронных сигарет и других устройств для курильщиков разгорелись с новой силой. В частности, после того, как в США специалисты официально подтвердили смерть 18 человек, у которых были диагностированы легочные болезни, характерные для вейпингf. При этом в разных уголках мира участились случаи тяжелых заболеваний, спровоцированных именно этими гаджетами для курильщиков.
Следовательно, отношение к электронным никотиновым испарителям, как к "более здоровой" альтернативе традиционным сигаретам все сильнее дает трещину.
Как сообщал OBOZREVATEL:
По данным ВОЗ, никотин убивает половину своих потребителей – это более 8 миллионов человек в год, причем 1,2 миллиона из них являются пассивными курильщиками.
В настоящее время более 38 миллионов человек курят электронные сигареты. В 2011 году было около 6 миллионов потребителей, в 2021 году эта цифра может вырасти до 55 миллионов. Вейпинг легче продавать, чем обычные сигареты, потому что он якобы считается менее вредным.
В США планируют запретить продажу электронных сигарет лицам, которые не достигли 21 года. На этом настаивает президент Дональд Трамп.
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