"Умер за 2 недели!" Названа смертельная опасность свиного мяса

В Индии 18-летний парень умер после того, как заразился личинками паразитического червя.

Паразит пробрался в мозг юноши, что привело к образованию кисты, передает "Лента".

Известно, что индиец поступил в больницу с тонико-клоническими судорожными приступами, сходными с эпилептическими припадками. Его родители рассказали, что он в течение недели жаловался на боль в правой части паха. У пациента наблюдались отек в области правого глаза и повышенная чувствительность правого яичка.

УЗИ показало кисты в правом глазе и яичке пациента. После магнитно-резонансной томографии выяснилось, что в коре больших полушарий головного мозга, мозгового ствола и мозжечка имеются повреждения, которые возникают при поражении центральной нервной системы личинками свиного цепня.

Врачи отметили, что паразиты могли попасть в организм, когда парень ел непрожаренную свинину или пил грязную воду. Больному прописали лекарства с противовоспалительным и иммунодепрессивным действием, но после двух недель он скончался.

Свиной цепень

Свиной цепень - это паразитический ленточный червь. Обычно его личинки развиваются в организме свиней. Люди заражаются им при употреблении мяса, которое не прошло достаточной тепловой обработки. В кишечнике человека свиной цепень вырастает до двух-трех метров в длину. По данным ВОЗ, инфицирование центральной нервной системы этим паразитом — одна из основных причин эпилепсии в мире.

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