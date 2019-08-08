"Причина онкологии – обида. Когда твое тело наполнено любовью к себе, ты расширяешься и каждая клеточка дышит и радуется жизни. Когда ты обижаешься на себя, ты сразу же сжимаешься и отрицаешь саму себя. В этот момент твое тело получает сигнал о нелюбви к себе и запускает программу формирования очага для развития онкозаболевания".

У любого человека, способного мыслить критически, такое утверждение вызвало бы по меньшей мере удивление. Но это – цитата из брошюры, которую выдает современная лаборатория. И это действительно парадокс – сочетание этих абсолютно вымышленных тезисов о раке и лаборатории, где делают прогрессивные исследования для пациентов с таким диагнозом.

Напомню вкратце, что произошло. На днях в брошюре, которую выдает популярная сеть лабораторий, вышел материал психологини Татьяны Дугельной. Она утверждает, что причина онкозаболеваний – обиды. Мол, существует некая "программа самоуничтожения тех, кто не смог научиться полюбить себя". Татьяна уверена, что якобы те, кто начинают любить себя, "перезапускают свое здоровье и исцеляются на разных этапах онкозаболеваний".

Журнал "Будь здорова"

Журнал "Будь здорова"

Утверждение о психосоматике онкозаболеваний не имеют никаких научных обоснований. Рак – это не психосоматическая болезнь. К тому же, тема рака – одна из самых изучаемых в мире. К сожалению, это не мешает распространению огромного количества информационного мусора, фейков и псевдосоветов о причинах развития и методах лечения рака.

Рак – это целая группа болезней. Научно доказано, что он возникает из-за мутации или действия вируса. Одна или несколько клеток начинают бесконтрольно делиться. Опухоль увеличивается и метастазирует – распространяется в другие части тела. Существует более 200 типов рака, каждый из которых имеет свои механизмы развития, клиническую картину, требует отдельного терапии, и, к сожалению, по-своему убивает.

Никакие эмоции не вызывают рак. Причина в молекулярных механизмах и вероятностях. Состояние человека до заболевания и во время терапии действительно влияет на иммунную систему. Но это не причина рака. Человек, постоянно переживающий хронический стресс или депрессивное расстройство, из-за действия гормона кортизола и воспалительных процессов может иметь ослабление одного из противоопухолевых звеньев иммунитета.

В то же время, он "мало заботится о себе" из-за того же депрессивного расстройства, нехватки денег или нарушения или недостатка сна. Конечно, психологически истощеный человек более склонен обижаться. Но обиды не вызывают рак, а любовь к себе его не предотвращает. Важно не путать понятия и причинно-следственные связи. Хотя, безусловно, абсолютно всем важно заботиться о своем психологическом здоровье.

На вероятность развития рака могут влиять образ жизни и наследственность. В наших клетках постоянно происходят и в основном исправляются мутации, а клетки, начавшие аномально вести себя, уничтожает иммунная система. Но иногда мутации затрагивают гены, определяющие деление клеток и их взаимодействие с другими клетками, не исправляются, а патруль со стороны иммунной системы их обходит. Так возникает рак. Это очень упрощенное объяснение.

То есть рак – этот вопрос вероятности, статистического шанса, а не закономерной специальной программы нашего организма. Именно поэтому, когда мы говорим об образе жизни и влиянии окружающей среды, мы говорим "увеличивает вероятность рака", а не "вызывает рак".

Вот какие научно обоснованные факторы риска рака существуют:

наследственность;

возраст;

пол;

вес;

окружающая среда и производственные факторы;

образ жизни;

вирусы.

Но оснований говорить о влиянии мыслей, обид на появление рака нет – исследования не выявили причинно-следственной связи.

Утверждение о том, что онкопациенты будто бы сами виноваты в своих болезнях, поскольку недостаточно себя любили и имели обиды – это из той же категории, что и обвинения жертв насилия в том, что они сами спровоцировали насильника. Пренебрежение к проблеме может вызвать у пациентов еще более сильную депрессию и уныние, когда они нуждаются в поддержке.

В который раз призываем ответственно относиться к потреблению информации, доверять лишь проверенным ресурсам, формировать свой пул источников из действительно качественного контента. А по всем вопросам, касающимся здоровья – следует консультироваться с врачом.

Надеюсь, что лаборатории и другие учреждения в медицинской сфере будут более ответственно относиться к подбору контента в своем издании, как они и обещали.

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