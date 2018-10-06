Супрун развенчала популярные мифы о тренировках

Заниматься физической активностью нужно 30 минут в день, разбивая занятия на три части по 10 минут.

Об этом на своей официальной странице в Facebook заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Также она развенчала популярные "отмазки" от физических упражнений. Под удар попали: "нет времени", "слишком поздно начинать" и "не могу тренироваться из-за болезней".

Ссылаясь на данные, опубликованные в журнале Американской Ассоциации Сердца, она пояснила, что такие занятия имеют не меньшую эффективность для здоровья, чем полноценная часовая тренировка. Также она советует подниматься по ступенькам, вместо использования лифта.

Еще одна "отмазка", попавшая под удар Супрун – "слишком поздно начинать заниматься физическими упражнениями".

"Чем раньше вы начнете тренироваться, тем быстрее вы уменьшите риски появления серьезных заболеваний и преждевременной смерти...В комбинации со здоровыми привычками, как сбалансированное питание, отказ от алкоголя и курения вы можете продлить жизнь в среднем на 12-14 лет" - написала и.о. министра.

Уляна Супрун также сообщила, что отказываться от тренировок по причинам хронических болезней или травм не стоит. Нужно как можно дольше оставаться физически активным. Чтобы знать наверняка, какие виды упражнений и степень нагрузки вам позволительны, лучше проконсультироваться с врачом. Но в целом, чтобы получать от тренировок максимальную пользу для здоровья, нужно всего лишь 75 минут интенсивных упражнений в неделю, либо 150 минут – аэробных.

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