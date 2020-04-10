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Ульяна Супрун предлагает тестировать неиспытанные лекарства на украинцах, больных Сovid-19

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Во время дистанционного интервью, которое взял у Ульяны Супрун мэр Львова Андрей Садовый, бывшая и/о министра зд р авоохранения предложила использовать украинских пациентов, инфицированных коронавирусом, для экспериментов с лекарственными препаратами. Очевидно, западн ы ми – поскольку украин c кие разработки госпожа Супрун последовательно д искредитирует.

"Сейчас есть некоторые лекарства, которые испытывают, вдруг, они, возможно, помогут, – отметила Супрун. – Еще не нашли ничего, что может вылечить. Но были некоторые лекарства, в отношении которых показалось, что они могут уменьшить время до выздоровления или улучшить положение тех людей, которые в наихудшем состоянии. Некоторые из них – противовирусные, некоторые – против малярии, как мы слышали, ну, и есть другие лекарства. Много в этом экспериментального. И вполне нормально, чтобы Украина присоединилась к этим клиническим испытаниям. Чтобы мы тоже дали возможность нашим пациентам испытать (если они осведомлены, что все это экспериментально и что нет доказательств, работает ли оно или не работает), и что они могут стать частью мирового знания, науки, чтобы показать, работают ли эти лекарства".

ВИДЕО

При такой готовности к экспериментам над пациентами становится особенно удивительным, что неделей ранее Ульяна Супрун поучаствовала (если не была инициатором) в широкомасштабной кампании по дискредитации украинского противовирусного препарата Протефлазид®, неожиданно охватившей десятки ведущих сайтов с подачи "Бигус-инфо".

Возникает закономерный вопрос: почему в случае с Протефлазидом экс-и/о министра так рьяно высказывалась против клинических исследований против Сovid-19 в Украине своего, проверенного препарата? Почему в этом случае не посоветовала украинцам стать "частью мирового знания", испытав украинскую разработку, чтобы помочь не только себе, но и гражданам других стран?

А немедленно в стиле сельского фельдшера перешла на грубости и резкости вроде "фуфломицин" и "академик-мошенник" (в адрес главы Национальной Академии Медицинских наук Украины, который высказался за включение Протефлазида в протоколы лечения коронавирусной инфекции).

Тогда как в случае "некоторых действующих веществ против малярии" Ульяна Супрун вовсе не стала изобретать шуточных слов вроде "фуфлоквенил" или "фуфлохлорохин". Трудно представить себе, что госпожа Супрун не знает о том, что при решении МОЗ внести в протокол лечения Сovid-19 хлорохин и затем произвести его массовую госзакупку, были проигнорированы известные факты о фатальных побочных эффектах хлорохина и его производных. Из-за которых, например, в Швеции от использования любых хлорохиновых препаратов отказались; в США скончался один человек и находится в реанимации второй.

В случае же ненавистного Ульяне Супрун Протефлазида, хоть какие-нибудь значимые побочные эффекты никогда не регистрировались. Более того – вряд ли автор "шоковой терапии" украинской медицинской системы не знает о том, что китайские и канадские ученые активно уже месяц ведут клинические испытания в группе из 1000 больных препарата с аналогичным Протефлазиду действующим веществом, полученным из флавоноидов… Которые, по мнению исследователей, способны обеспечивать организму защиту от широкого спектра вирусов. Эти выводы недавно подтвердили также в Тайланде и Индонезии, где также изучают действие флавоноидов на Сovid-19.

То есть результаты исследований, проведенных в Украине с давно известным и безопасным препаратом, аналогичны результатам научных работ в Китае, Канаде, Индонезии, Тайланде. Однако госпожа Супрун о том не ведает. И предлагает украинцам попробовать на себе тяжелую химию, которую западные производители опасаются массово тестировать на своих гражданах.

Может, причина в том, что украинский разработчик-производитель предложил поставить препарат в больницы Украины бесплатно, и защитить в первую очередь врачей, которые должны лечить инфицированных коронавирусом пациентов?

Пикантности ситуации придает тот факт, что после этого дистанционного интервью львовского мера с госпожой Супрун, Львов попросил гуманитарной помощи в виде 3500 доз… Протефлазида! И сегодня больницы города обеспечены именно этим препаратом.

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