В первые месяцы работы в Минздраве Украины мне постоянно рассказывали какие-то истории о том, как организовывала работу Раиса Богатырева. Как она никогда не покидала свой "комплекс кабинетов министра", который выглядел как дворец. Зато другая часть Министерства была в критическом состоянии со старыми туалетами и потрепанными стенами.
Как все должны были стоять смирно в коридорах, когда она проходила рядом со своими охранниками. Или как у нее "профессионально" занимались закупками лекарств и вакцин.
Богатырева совершенно не заботилась о работе Минздрава, а большая часть работников ее боялись. Собственное обогащение и управление сделками в Министерстве были ее главной миссией. Здесь можно почитать больше о ее деятельности, а здесь о состояниях и имениях, принадлежавшие семье Богатыревых.
20 августа районный суд обязал прокуратуру Киева закрыть производство против Богатыревой. Ее подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах. От следствия Богатырева скрывалась в течение пяти лет. Но вчера она решила вернуться в Украину и была задержана. Скорее всего, скоро она выйдет на свободу.
Уже будучи министром здравоохранения она покрывала схему по закупкам за средства налогоплательщиков вакцин и туберкулина у фирмы своего сына. Антивакцинаторская кампания, которая началась в Украине, усилила сомнения в эффективности и безопасности вакцин и привела к существенному спаду уровня вакцинации украинцев. Будучи секретарем СНБО в 2007-2012 годах, она не смогла поставить национальную безопасность страны выше собственного обогащения.
Богатыреву подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах
По показаниям СБУ, в 2012-2014 годах, когда она была на должности министра, более 1 миллиарда гривен было украдено из бюджетных средств на лекарства. Коррупционные схемы Богатыревой и ее приспешников привели к значительному завышению цен на лекарственные средства и медицинские изделия. В то время один из крупнейших дистрибьюторов фармацевтической продукции, поставлял лекарства на заказ МОЗ по ценам завышенным на 20-40%.
Последние три года нашу команду и изменения постоянно атакуют лица, которые при Богатыревой занимали должности главных специалистов Минздрава Украины или просто были "вхожими" к ней. Тодуров, Голубовская, Глузман, Донская – вы не найдете критики деятельности министра здравоохранения Украины времен Януковича от этих и подобных людей. Их устраивал статус-кво и возможность "влиять" на важные назначения, номенклатуры закупок или просто сидеть рядом с топ-чиновником. Человек, который координировал закупки лекарств в статусе советника Богатыревой, - Дмитрий Подтуркин, теперь спокойно работает помощником будущего заместителя председателя уже нового комитета по вопросам здравоохранения Валерия Дубиля (Батьківщина).
Возвращение Богатыревой в Украину является сигналом о начале нового этапа борьбы за здоровье и безопасность украинцев. Ее последователи и партнеры никуда даже не выезжали и последние годы занимались саботажем системных изменения в сфере, где они привыкли обо всем "договариваться".
Сегодня эти же люди пытаются вернуть себе эту возможность и воспользоваться ею сполна. Не отдать медицинскую сферу ворам и убийцам для нового политического руководства очень легко, если они сделают здоровье украинцев реальным приоритетом.
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