Качество вакцин не зависит от того, в какой стране она изготовлена. Основной ориентир, который определяет, действительно ли вакцины безопасны и эффективны – это кто и каким образом подтвердил их качество. И речь не идет про экспертные мнения отдельно взятых лиц или какую-то географическую локацию.

Оценкой качества и безопасности вакцин занимаются авторитетные организации в области здравоохранения. В случае с вакцинами, которые для Украины закупает UNICEF Ukraine, их качество подтверждено преквалификацией ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения). В случае вакцины КПК (против кори, паротита, краснухи), которую закуплено в США – Управлением продовольствия и медикаментов (FDA).

Вакцины по календарю прививок Украина закупает в шести странах:

в Бельгии и США – вакцину от кори, паротита и краснухи;

в Бельгии и Франции – вакцину от полиомиелита;

в Болгарии – вакцину для профилактики туберкулеза;

в Южной Корее – вакцину от гепатита В;

в Индии – вакцину для профилактики гемофильной инфекции типа b и вакцину от коклюша, дифтерии и столбняка.

Вакцины этих производителей используются во всем мире. Они имеют мощные производства, которые отвечают строгим стандартам качества. Здесь можно почитать больше про каждого производителя:

Все вакцины, которые Украина у них закупает, имеют одинаковый уровень качества, что подтверждено преквалификациями соответствующих организаций. В том числе в лабораториях ВОЗ.

Преквалификация – это системный процесс. Он проводится, чтобы определить, может ли конкретный производитель изготавливать вакцину, качество которой соответствует международным стандартам.

Это постоянный (!) контроль качества, который не останавливается после первого же одобрение вакцины. Он также включает проверку общих производственных процессов, проверки партий вакцин, аудит производственных площадок специалистами ВОЗ, регулярные повторные проверки через определенные промежутки времени и целевую проверку партий вакцин, поставляемых через агентства ООН.

Около 30-70% времени производства вакцины идет на контроль ее качества. Даже после того, как вакцина получила лицензию, ее зарегистрировали и начали использовать – контроль за ее качеством и безопасностью не прекращается никогда. Здесь можно просмотреть "путь" вакцин от получения разрешения на маркетинг до фармацевтического надзора.

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Иногда люди боятся вакцинировать себя и своих детей из-за поствакцинальных реакций – реакции после прививок. В подавляющем большинстве случаев они не несут никакой угрозы здоровью ребенка. Речь идет о повышении температуры, возникновении отека, уплотнении или покраснении в месте инъекции. В основном они длятся в течение одного-двух дней и являются абсолютно ожидаемыми реакциями на вакцины.

Серьезные реакции на вакцины встречаются очень редко. Риск серьезных осложнений от заболевания, которое можно предупредить вакцинацией, намного выше, чем риск возникновения серьезной реакции после прививки.

Когда речь идет о защите от опасных болезней, важно включать здравый смысл и критическое мышление. Ведь из-за распространения фейков и мифов о вакцинах (даже самыми врачами) мы имеем большую проблему. Люди отказываются, обращаться к фактам и не анализируют информацию. Это первое, что мы должны делать во всех вопросах в отношении здоровья.

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