Улучшает работу мозга: ученые нашли способ продлить жизнь

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили способ предотвращения старения.

Для этого они использовали фермент eNAMPT, который играет важную роль в обмене веществ и энергии. С возрастом уровень белка в крови падает, что способствует сокращению продолжительности жизни, сообщает издание Medical News Today.

Взятие eNAMPT из крови молодых мышей и передача его старшим животным повышало уровень NAD (никотинамидадениндинуклеотида), который является основным источником энергии для клеток.

Введение этого циркулирующего белка в кровь положительно влияло на устойчивость к инсулину, качество сна, подвижность и когнитивные функции у старых мышей.

По мнению ученых, в будущих исследованиях следует изучить, коррелирует ли уровень eNAMPT с заболеваниями, связанными со старением, или с продолжительностью жизни людей.

Как сообщал MedOboz ранее, работающим людям необходим отпуск не менее трех недель в год, чтобы сохранить здоровье и дожить до преклонного возраста.

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