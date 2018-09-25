Украину накрыла вспышка опасного заболевания

Украине за последнее время увеличилось количество людей, заболевших корью.

Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, от опасного заболевания пострадали 563 человек, из которых 185 взрослых и 378 детей.

Эпидемия связана с началом учебного года. Так, на прошлой неделе заболели 253 ребенка, что на 125 меньше нового показателя. Всего с начала года корью заболели 31 443 человека, среди которых 12 757 взрослых и 18 686 детей.

Больше всего зафиксировано инфицированных во Львовской области (6 195 человек: 1 936 взрослых и 4 259 детей), Закарпатской (всего 3 105 человек: 593 взрослых и 2 512 детей), Ивано-Франковской (всего 2 886 человек: 831 взрослый и 2 055 детей), Одесской (всего 2 437 человек: 1 229 взрослых и 1 208 детей), городе Киеве (всего 2 218 человек: 1 398 взрослых и 820 детей) и Тернопольской (всего 1 713 человек: 657 взрослых и 1 056 детей) областях.

В свою очередь, в Европе зафиксировали, что эпидемия кори пошла на упадок. В Италии считают необходимым ввести обязательную вакцинацию против кори. Об этом заявила министр здравоохранения страны Джулия Грилло, передает La repubblica. Она уточнила, что ведомство не против прививок. По ее словам, против менее опасных болезней достаточно применять шестивалентные комбинированные вакцины, и это должно носить рекомендательный характер.

Грилло напомнила, что корь стала одной из инфекционных болезней, которая в последние годы больше всего беспокоила Евросоюз. Большинство инфицированных за период с 1 августа 2017 года по 31 июля 2018 года находились в Греции (3.224), Италии (2873), Франция (2794) и Соединенное Королевство (1 724). Смертельных исходов было 37, из которых 5 в Италии и 25 в Румынии.

При этом Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний отметил снижение эпидемии. В докладе говорится, что в июле в 17 странах ЕС было зарегистрировано в общей сложности 758 случаев заболевания корью, по сравнению с 1054 случаями в июне. Наибольшее число было зарегистрировано в Словакии (257), в Греции (155), в Италии (113), Франци (79) и Соединенном Королевстве (65).

"С марта число случаев кори в Европейском союзе неуклонно сокращается, что указывает на позитивное развитие. Тем не менее корь продолжает распространяться по всей Европе, потому что охват вакцинацией в большинстве стран остается субоптимальным, и только четыре страны ЕС сообщают о по меньшей мере 95% охвате вакцинацией в 2017 году", - заявил эксперт ECDC Тарик Дерро.

Он добавил, что выступает "за либерализацию" легких наркотиков. Речь идет о каннабисе для использования в терапевтических целях. Уточняется, что для некоторых больных марихуана помогает при лечении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с начала 2018 года от кори пострадало более 30 тысяч человек, из которых 18 тысяч - дети.