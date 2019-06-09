Украину накрыл мощный метеоудар: как уберечься

В воскресенье, 9 июня, Украину настигла сильная магнитная буря. В этой связи многие люди могут столкнуться с излишней эмоциональной напряженностью.

Следует отметить, что последствия метеоудара будут ощутимыми и 10 июня. Особо физическое состояние во время магнитных бурь резко ухудшается у метеозависимых людей, пожилых, а также у беременных и детей, передает Укринформ.

В целом в июне магнитные бури ожидаются в такие дни:

10 июня – магнитное колебание средней силы.

19 июня – мощная магнитная буря.

28-30 июня – магнитные бури 4-5 баллов.

Магнитная буря KP.UA

Симптомы, которые могут наблюдаться у людей при магнитных бурях, – это бессонница или сонливость, ухудшение самочувствия без видимых на то причин, раздражительность, рассеянность, головная боль, скачки давления.

Чтобы защитить себя от воздействия магнитных бурь, надо отказаться от вредной пищи, не переедать, налегать на овощи, фрукты, белое мясо, рыбу, заменить кофе мятным чаем и пить побольше воды, особенно в такой жаркий период, как июнь. Также не стоит пить алкоголь незадолго до метеоудара и в день, когда он наступит.

Также не стоит забывать о том, что самочувствие зависит и от сна. Поэтому в дни магнитных бурь необходимо следить за режимом сна, не засиживаться допоздна, держать под рукой назначенные лекарства, если у человека есть хронические заболевания. Ведь в дни метеоударов они могут обостряться. Также врачи рекомендуют не лениться гулять незадолго до сна и призывают за 1-1,5 часа перед сном не пользоваться гаджетами. Не лишним в дни магнитных бурь будет и отказ от дальних поездок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в период магнитных бурь повышается риск инфарктов, а также могут наблюдаться головные боли, повышение или понижение давления, раздражительность и сонливость.

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