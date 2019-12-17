Украину может накрыть волна фальсифицированных лекарств

Медицинское и фармацевтическое сообщество Украины обеспокоено инициативой народных депутатов о введении параллельного импорта лекарственных средств.

Соответствующий законопроект от 06.09.2019 г. № 2089 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения доступности лекарственных средств для граждан" вызвал жаркую дискуссию среди представителей сферы здравоохранения, пишет Аптека. И пусть Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования отправил 4 декабря документ на доработку, бурные обсуждения его не утихают.

Украине угрожает узаконивание контрафактных медикаментов 24

Как известно, предложенный механизм параллельного импорта участники рынка раскритиковали из-за возможных рисков как для фармацевтического бизнеса, так и для конечного потребителя – пациента. В частности, речь идет о риске ввоза в страну лекарств сомнительного качества. Кроме этого, описанная документом модель параллельного импорта не соответствует европейским нормам.

Так, Европейская Бизнес Ассоциация и ОО "Всеукраинская фармацевтическая палата" отмечают, что нынешний текст законопроекта идет в разрез с декларируемым обязательствам Украины по адаптации украинского законодательства к законодательству Европейского Союза, прописанного Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, где, в частности, говорит о том, что свободное движение товаров возможно только внутри ЕС, а параллельный импорт из третьих стран не является нормой законодательства.

В свою очередь объединение организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности Украины также просит снять с рассмотрения данный документ, опасаясь, что введение параллельного импорта может привести к узакониванию ввоза контрафактных лекарств и фальсификата.

В связи с обеспокоенностью вероятными негативными последствиями, вызванными поспешным и непродуманным подходом к рассмотрению параллельного импорта, представители сферы здравоохранения объединились и подготовили открытое обращение к Президенту Украины, Председателю Верховной Рады Украины, Премьер-министра Украины, Секретарю совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Президенту Украины

Зеленскому В.А.

Председателю Верховной Рады Украины

Разумкову Д.А.

Премьер-министру Украины

Гончаруку О.В.

Секретарю СНБО Украины

Данилову А.М.

Открытое обращение фармацевтического сообщества, объединений врачей и пациентских организаций

Конституция Украины определяет человека, его жизнь и здоровье высшей ценностью, право на охрану здоровья и медицинскую помощь - конституционным, а утверждение и обеспечение прав и свобод человека - главная обязанность государства.

Однако ситуацию в последние годы в сфере обеспечения населения лекарственными средствами и государственного контроля их качества как составляющих реализации конституционных прав граждан Украины на жизнь и здоровье, иначе, как кризисной не назовешь. События же последних месяцев, связанные с инициативами отдельных народных депутатов Украины относительно введения параллельного импорта лекарственных средств, а также расходами, предусмотренными Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" на обеспечение контроля качества лекарств, указывают на критическое приближение к "точке невозврата".

Самые высокие в Европе показатели смертности и заболеваемости, неконтролируемое состояние эпидемической защиты населения и системные попытки разрушить признанную миром государственную систему контроля качества лекарственных средств - это далеко не полный перечень проблемных вопросов в этой сфере, с которыми мы уже столкнулись.

В частности, введены в 2015 закупки лекарственных средств с привлечением международных организаций стали дополнительным бременем как для государственного бюджета, так и для пациентов, однако никакой ответственности за "действенную реформу в здравоохранении" так никто и не понес. Так, по данным двух проверок Счетной палаты (отчеты по 2015-2016 и 2017-2018 гг.):

пациенты умирают, не дождавшись получения уже давно оплаченных государством медикаментов, спасают жизни (средний срок ожидания поставок составляет около 20 мес.), а лекарства, поступающие в рамках таких закупок, часто не могут найти своего пациента из-за срока годности, который заканчивается. При внедрении международных закупок нам рассказывали, что международными организациями лекарства будут поставляться в кратчайшие сроки;

при дефиците средств в государстве на комиссионное вознаграждение международным посредникам тратятся суммы большие, чем на лечение собственных граждан (так, комиссия международных посредников составляла, по отдельным программам, почти 600 млн грн., а расходы на лечение онкобольных детей в 2018 - 558 млн грн.)

государственные средства используются неэффективно и незаконно (на счетах международных организаций находятся не закрыты поставками бюджетные авансы на сумму 5,8 млрд грн.; из средств бюджетов 2016-2017 гг. еще не выполнено поставку препаратов на сумму более 1,2 млрд грн., средства находятся на счетах посредников течение 16-28 мес.) и др. В то же время Правительство продлевает сроки поставок и по некоторым позициям довел их обеспечение до 42 мес.

Не менее опасной является ситуация в сфере контроля качества лекарственных средств в Украине.

Указанная система хронически недофинансируется. В частности, если расходы на лабораторный контроль качества в бюджете 2013 составляли 55 млн грн., то в бюджете 2020 – 3,9 млн грн, из которых коммунальные платежи – 1,5 грн. При условии, что на рынке Украины ежегодно в обращении находится около 150 тыс. серий лекарственных средств (из которых 75 тыс. серий - импортные препараты), а потребляется около 1,4 млрд упаковок, указанных средств хватит на проведение исследований качества около 120 серий по всей Украине.

Инициативы, разработанные в интересах пациентов и направлены на усиление государственного контроля качества лекарств в части инспектирования производственных участков, введение ряда европейских норм по лабораторному контролю и усилению ответственности импортера - блокируются.

Зато активно продвигаются инициативы отдельных депутатов по параллельному импорту лекарственных средств без прохождения установленных в государстве разрешительных процедур и без государственного лабораторного контроля качества. Кроме неопределенной эффективности параллельного импорта в развитых странах и отсутствии каких-либо расчетов или предпосылок и целесообразности его внедрения в Украине, такой шаг - это угроза упадка отечественного фармацевтического производства, открытие пути для поставки в Украину некачественных лекарств и контрафактной или фальсифицированной продукции при существующем состоянии финансирования создает реальные угрозы для жизни и здоровья украинских граждан. Как следствие, уже в ближайшей и среднесрочной перспективе нас могут ожидать более серьезные общественные вызовы и угрозы, в первую очередь национальной безопасности.

Предыдущая власть на наши обращения не реагировала. В связи с этим мы, представители фармацевтического сообщества, объединений врачей и пациентских организаций, обращаемся:

- к Вам, уважаемый Владимир Александрович, как к Президенту и Гаранту Конституции;

- к Вам, уважаемый Дмитрий Александрович, как к Председателю Верховной Рады Украины;

- к Вам, уважаемый Алексей Валерьевич, как у Премьер-министру Украины и Председателю Правительства;

- к Вам, уважаемый Алексей Мячеславович, как Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины,

начать, наконец, защищать интересы государства и пациента.

Обращение подписали:

ГО "Всеукраинская фармацевтическая палата", глава правления О.И. Климов

Общественная организация "Работники фармации", президент К.Л. Косяченко

Ассоциация "Производители лекарств Украины", президент П.И. Багрий

ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница ", генеральный директор А.А. Обризан

ООО "Юрия-Фарм", генеральный директор Д.И. Деркач

ОДО "Интерхим", генеральный директор А.С. Редер

ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ", генеральный директор Ю.М. Здаревська

СУИП ООО "Сперко-Украина", директор П.В. Щиголев

Объединение организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности Украины, президент В.К. Печаев

ПАО "Биолек"

ЗАО "Энзим"

ООО "Иммунолог"

ГП "Ладыженский завод "Экстра"

ООО "Система аптек ГАСТРО"

ООО "Витафарм"

ОАО "Марьяновский стеклозавод"

ЗАО "Лектравы"

ОАО "Киевмедпрепарат"

ЗАО "Биофарма"

ЗАО "По производству инсулинов "Индар"

ПАО "Киевский витаминный завод"

АОЗТ "Велмед"

ГАК "Лекарства Украины"

АО "Фармак"

КП "Фармация"

АО "Лекхим"

ООО "Люмьер Фарма"

ООО "Эрбис"

ЗАО "Национальный гомеопатический союз"

ООО "Фармекс-Групп"

ООО "Астрафарм"

ООО "ТК "Аврора "

ООО "Фарм Артель"

ООО "Укрфармгруп"

ООО "Дистрибьютерская компания "Фарматекс"

ООО Фармацевтическая компания "Фарматекс"

ООО Фармацевтическая компания "Солютарис"

ООО "Гледфарм"

ООО "Кусум Фарм"

ООО "Валартин Фарма"

ООО "Фарма Старт"

ООО "Навалик-Фарм"

ЗАО "Инфузия"

ООО "ОЛ-Украина"

ООО "Морион"

ПАО "Лекарства Кировоградщины"

ГП "Межигорский витаминный завод"

ОАО "Галичфарм"

ГП "Фарматрейд"

ГП "Львовдиалик"

ГП "Биостимулятор"

ОАО "Пивденбиосинтез"

ОДО "Ривнефармация"

ПАО ХФЗ "Красная звезда"

ООО "Опытный завод "ГНЦЛС"

ГП "ЗХР НТК" Институт микрокристаллов" НАН Украины

АО "Лекхим-Харьков"

ООО НВФК "ЭЙМ"

ООО "Микрофарм"

ООО "Мегаком"

ПАО "Стома"

ГП "ГНЦЛС"

ООО ХФП "Здоровье народа"

ООО ФК "Здоровье"

НФУ

КУВП "Пластик"

ЗАО "Технолог"

ОАО "Витамины"

ПАО "Монфарм"

ОКС "Фармация"

ООО "Фармхим"

ПАО "Луганский ХФЗ"

ООО НПФ "Микрохим"

ООО "Сана"

ООО "Приватфарм"

ООО "АУП Сарепта-медипласт"

ООО "Бор-Дон"

ООО "Ваша Аптека"

ОАО "Фитофарм"

ООО ВТФ "Арника"

ООО "ФРА-М"

ООО "Дон-Сиб Поставка"

Фирма "Стиролбиофарм"

ОО "Украинский Пест Контроль Ассоциация", председатель правления С.В. Криводонов

ОО "Профессиональные женщины Евразии в Пест менеджмент", заместитель председателя правления К.Ю. Исаева

Пест Менеджмент Ц ПКПМ НУБиП Украины, руководитель И.А. Брилева

"Всеукраинское врачебное общество", президент О.С. Мусий

Ассоциация педиатров Украины, президент Ю.Г. Антипкин

Всеукраинская ОО "Ассоциация гинекологов-эндокринологов Украины", президент Т.Ф. Татарчук

Союз "Стоматологи Украины", председатель правления Л.А. Дахно

ОО "Ассоциация акушеров-гинекологов Украины", президент В.М. Запорожан

ОО "Киевская краевая организация "ВУЛТ", председатель Д.Т. Карабаев

Всеукраинский совет защиты прав и безопасности пациентов, президент В. Сердюк

Союз общественных организаций "Всеукраинская ассоциация защиты прав пациентов "Здоровье нации", председатель правления В.Д. Очеретенко

ОО "Украинская диабетическая федерация"

ОО "Коломийского союза диабетиков"

ОО "Экспертная сообщество пациентов Украины"

ВО "Ассоциация помощи инвалидам и пациентам с ХЛПЗ"

ОО "Региональная ассоциация пациентов", г. Днепр

Бродовский районный БУ молодых инвалидов "Опора"

ОО "Вышгородское районное общество "Стевия"

Всеукраинская ассоциация людей, переболевших туберкулезом "Сильнее ТБ"

ОО "Ассоциация бескорыстного донорства крови "Покрова"

ОО инвалидов "Всероссийское общество гемофилии"

БО "Украинцы против туберкулеза"

ОО "Винницкая областная ассоциация больных диабетом "Благовест"

ОО "Национальное движение "За трансплантацию", председатель Ю.И. Андреев

Союз потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, председатель правления В.В. Онищенко

ОО "Ассоциация медиков революции достоинства", председатель совета А. Гук

ОО "Ассоциация хирургов Украины", председатель А.Ю. Усенко

ОО "Клиническая инфектология и медицина путешествий", председатель О.А. Голубовская

ОО "Всеукраинское объединение Николаевская фармацевтическая ассоциация Фармрада", председатель А. Прудникова

ОО "Всеукраинская аптечная палата", и.о. председателя правления Н.А. Законова

Ранее OBOZREVATEL публиковал расследование о резонансном законе №2089.

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