Украинцы в Китае: МИД и Минздрав сделали заявление о смертельном вирусе

Украинцам, которые находятся или планируют совершить поездку в Китай, порекомендовали отказаться от посещения провинций Ухань и Хубэй.

Там существует наибольший риск заражения смертельным коронавирусом. Об этом сообщили на странице "Министерство иностранных дел" в Facebook.

МИД и Минздрав сделали заявление о смертельном вирусе Відкритий

"Просим принять во внимание, что органами власти Китая частично или полностью карантинные мероприятия введены в 16 городах провинции Хубэй (Ухань, Хунган, Сянъян, Ичан, Цзинмэнь, Сяннин, Хуанши, Суйчжоу, Сяньтао, Эчжоу, Цяньцзян, Еньшы, Сяогань, Чжицзян, Даньян и Чиби)", – отметили в министерстве.

Кроме того, подтверждены случаи инфицирования этим опасным вирусом на территории практически всех китайских провинций, городов центрального подчинения, автономных районов и специальных автономных районов Гонконг и Макао.

Украинцам, которые планируют путешествие в Китай или сейчас находятся в стране, рекомендуют:

при планировании путешествия в КНР или внутри страны учитывать риски, связанные с распространением вируса, проявлять повышенную бдительность и уточнять актуальную эпидемическую ситуацию в регионе посещения;

принимать только хорошо термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу;

избегать контакта с животными (живыми или мертвыми), посещение рынков по продаже мяса, цирков, зоопарков, животноводческих ферм и тому подобное;

не контактировать с людьми с признаками респираторных заболеваний;

тщательно мыть руки с применением средств гигиены, особенно после посещения людных мест и перед едой; пользоваться антисептиками на спиртовой основе;

при симптомах, похожих на грипп или ОРВИ минимизировать контакты с другими людьми и срочно обратиться в медицинское учреждение.

Поскольку распространения вируса наблюдается и в других странах мира, МИД рекомендует гражданам Украины отслеживать сообщения и следовать рекомендациям официальных органов стран, в которых планируются поездки.

"В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться по номерам "горячих линий" на территории Китая в Посольство Украины в КНР +8613701230647, Генерального консульства Украины в Гуанчжоу +8618520437737 и Генерального консульства Украины в Шанхае +8613816318830", – добавили в МИД.

Ранее OBOZREVATEL писал:

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