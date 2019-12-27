Украинцы смогут бесплатно лечиться в лучших институтах: Кабмин выделил миллионы на революционное решение

С 2020 года украинцы получат возможность лечиться у высококвалифицированных врачей в клинических учреждениях Национальной академии медицинских наук на безоплатной основе.

Соответствующее постановление об изменении финансирования третичной медицинской помощи принял в четверг, 27 декабря, Кабинет министров.

Документ направлен на реализацию проекта в отдельных научно-исследовательских учреждениях НАМН – Национальном институте хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова; Институте нейрохирургии имени академика А. П. Ромоданова; Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова; Национальном научном центре Института кардиологии имени академика Н. Д. Стражеско.

Украинцы смогут бесплатно лечиться в лучших институтах zagdali.ru

Постановление о "Некоторых вопросы предоставления третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи участниками пилотного проекта" утверждает усовершенствованный перечень высокоспециализированных услуг, предоставляемых бесплатно пациентам за счет средств государственного бюджета.

Также будет создана система обеспечения доступности, своевременности и качества третичной медицинской помощи.

Для реализации этой инициативы в госбюджете на 2020 году уже предусмотрено 706, 4 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был принят законопроект, который впервые в истории Украины обеспечит право на бесплатное медицинское обслуживание всех участников боевых действий, добровольцев, сотрудников ВСУ и волонтеров.

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