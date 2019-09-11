Украинцы могут остаться без жизненно важных лекарств и вакцин: что случилось

Верховная Рада Украины, приняв соответствующий законопроект, пошла навстречу отмене закупок лекарств и вакцин через международные организации. Это может лишить доступа тяжелобольных украинцев к необходимым препаратам.

В частности речь идет о законопроекте №1076 "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках и некоторых других законодательных актах Украины относительно совершенствования публичных закупок", написала "Украинская правда".

Его внесли в Раду семь "слуг народа": Роксолана Подласая, Елена Шуляк, Виталий Безгин, Дмитрий Костюк, Валерий Стернийчук, Андрей Клочко, Павел Фролов. "За" проголосовал 351 депутат.

Украинцы могут остаться без жизненно важных лекарств

Против принятия выступили организации "Пациенты Украины" и "100% Жизнь". По словам исполнительного директора БФ "Пациенты Украины" Инны Иваненко, если законопроект проголосуют в этой редакции, он будет угрожать здоровью и жизни тяжелобольных украинцев, в том числе и детей, ведь избавит их доступа к важным лекарствам и вакцинам.

Она рассказала, что в конце закона были исключения, которые позволяли закупки через международные организации МЗ и оборонной сфере. А согласно новой редакции, у МЗ не будет такой возможности.

Народный депутат Ольга Стефанишина написала на своей странице в Facebook, что они с главой комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Рады Михаилом Радуцким договорились о правках между первым и вторым чтением.

По ее словам, практика международной закупки чрезвычайно важна. Она перечислила основные причины потребности в ней минимум на несколько лет:

Сегодня 10 видов вакцин от 10 опасных болезней, которые дети и взрослые должны получить по Календарю прививок, есть во всех областях Украины.

Вакцины для Украины закупает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) – только качественные и эффективные.

Государство полностью обеспечивает бесплатное стентирование для всех пациентов с инфарктом с элевацией сегмента ST, которые нуждаются в немедленной помощи.

Прорыв в обеспечении произошел в 2016 году, когда международные организации за те же деньги смогли закупить три раза больше стентов, чем это раньше делало МЗ.

90% онкологических препаратов МЗ закупает дешевле, чем до международных закупок. На некоторые лекарства цену удалось снизить в 67 раз.

"В то же время, мы полностью поддерживаем развитие национальной системы... Сейчас есть понимание, что международные закупки нужно продлить минимум на два года для лекарств и медизделий, вакцин – навсегда", – подчеркнула Стефанишина.

"Пациенты Украины" пояснили, что такая реформа в здравоохранении началась в 2015 году, после принятия соответствующего закона. Тогда функцию централизованных закупок лекарств, медизделий и вакцин передали международным организациям, в частности ПРООН, ЮНИСЕФ, Crown Agents и тп.

"Благодаря отсутствию коррупционной составляющей, международные организации экономят до 40% госбюджета, что позволяет закупить больше лекарств (на 68%) и спасти больше жизней. Если МЗ не сможет использовать этот механизм, пациенты будут лишены возможности лечиться", – рассказали в организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что законопроекты, внесенные фракцией президентской партии "Слуга народа" в сфере медицины, могут нанести существенный вред украинцам.

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