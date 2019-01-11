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/Новости медицины

Украинцы будут покупать лекарства по новым правилам: что готовит Минздрав

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Уже через несколько месяцев в аптеках Украины ряд лекарственных препаратов можно будет приобрести только по электронному рецепту.

Об этом рассказал в эфире ObozTV спикер Минздрава Украины Александр Ябчанка. По его словам, электронные рецепты будут внедрять в рамках электронной системы здравоохранения, которая успешно работает в Украине с прошлого года.

"Полноценно эта система заработает с апреля 2019 года. Речь идет о программе "Доступные лекарства", которая перейдет в администрирование Национальной службы здоровья Украины. Служба будет напрямую компенсировать аптекам стоимость лекарств", – сообщил спикер Минздрава.

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По его словам, электронный рецепт заработает для лекарств, которые входят в программу реимбурсации. На сегодняшний день это препараты для лечение бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Со временем планируют увеличить перечень лекарств, которые войдут в программу и будут для пациентов бесплатными или с небольшой доплатой.

Ябчанка отметил, что с апреля 2019 года данные лекарства можно будет получить только по электронному рецепту.

"Чтобы получить электронный рецепт, надо подписать декларацию с врачом – семейным, терапевтом или педиатром. Пациент приходит к своему врачу за рецептом. Врач выписывает его, пациенту приходит смс с кодом на мобильный номер, который вносили в декларацию с врачом. По этому коду пациент получает лекарства в выбранной аптеке. Если мобильного телефона нет, пациент получает распечатанную версию электронного рецепта", – объяснил представитель Минздрава.

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"Если изменился и стал неактуальным номер телефона, указанный в декларации, вы можете его изменить. Для этого вы можете написать заявление в Национальную службу здоровья и попросить изменить номер. Форма заявления есть на сайте НСЗУ или можно позвонить в контакт-центр по номеру 16-77, и вам детально объяснят все нюансы", – уточнил он.

Украинцы будут покупать лекарства по новым правилам: что готовит Минздрав

tvc.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 января украинцы получили возможность вернуть в аптеку некачественные лекарства и получить обратно свои деньги. Но для этого нужно, чтобы препарат был признан некачественным Гослекслужбой.

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Персона
Александр Ябчанка
Место
Украина
Теги
лекарстваМинистерство здравоохраненияздоровье
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