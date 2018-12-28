Возврат лекарств в аптеки Украины: в Минздраве пояснили важный нюанс

С 1 января 2019 года в аптеки Украины можно будет возвращать только некачественные препараты при предъявлении соответствующих документов.

Об этом сообщается в разъяснении Министерства здравоохранения на официальном сайте. Также украинцам понадобится расчетный документ о покупке.

Уточняется, что факт ненадлежащего качества лекарства подтверждается:

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выводом относительно качества лекарственных средств, выданным подчиненным лабораторией территориального органа Гослекслужбы и/или уполномоченной лабораторией

распоряжением Гослекслужбы о запрете обращения лекарственного средства.

Если покупателю удастся собрать необходимые документы, он имеет право просить вернуть уплаченные за медпрепараты деньги или заменить их на аналогичный.

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Отметим, ранее и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что в аптеки можно будет возвращать неиспользованные лекарственные средства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине появились первые роботизированные аптеки, благодаря чему гражданам больше не нужно стоять в долгой очереди.