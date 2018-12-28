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/Новости медицины

Возврат лекарств в аптеки Украины: в Минздраве пояснили важный нюанс

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С 1 января 2019 года в аптеки Украины можно будет возвращать только некачественные препараты при предъявлении соответствующих документов.

Об этом сообщается в разъяснении Министерства здравоохранения на официальном сайте. Также украинцам понадобится расчетный документ о покупке.

Уточняется, что факт ненадлежащего качества лекарства подтверждается:

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  • выводом относительно качества лекарственных средств, выданным подчиненным лабораторией территориального органа Гослекслужбы и/или уполномоченной лабораторией

  • распоряжением Гослекслужбы о запрете обращения лекарственного средства.

Если покупателю удастся собрать необходимые документы, он имеет право просить вернуть уплаченные за медпрепараты деньги или заменить их на аналогичный.

Иллюстрация

Иллюстрация

pinterest.com

Отметим, ранее и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что в аптеки можно будет возвращать неиспользованные лекарственные средства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине появились первые роботизированные аптеки, благодаря чему гражданам больше не нужно стоять в долгой очереди.

Читайте все новости по теме "Лекарства в Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Лекарства в УкраинеЗдоровье
Место
Украина
Теги
аптечкалекарстваМинистерство здравоохранения
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