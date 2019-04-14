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/Новости медицины

Бесплатно, но с неудобствами: как попасть к врачу без декларации

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Украинским пациентам, которые не подписали декларацию с семейными врачами, за визит в поликлинику ничего не придется платить, но таких граждан ждет много неудобств.

Об этом в эфире ObozTV заявил эксперт группы "Реформа системы здравоохранения" Реанимационного Пакета Реформ Тимофей Бадиков. Он уточнил, что почти 16 млн украинцев еще не подписали договоры с семейными врачами или педиатрами.

"Когда у пациентов будет необходимость получить рецепт на лекарства или направление на диагностику, то они должны будут подписать декларацию. Но если у человека неотложное состояние, то любой врач обязан принять его и оказать необходимую помощь. В соответствующем законопроекте, который, к сожалению, не был принят в том виде, в котором он подавался, говорилось о сооплате обычных визитов к врачу. Сейчас такого нет. Если бы была сооплата, то этот вопрос решался бы просто. На данный момент пациентам это будет бесплатно, но со всеми неудобствами, которые это может сопровождать, учитывая и огромные очереди", – сказал он.

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По словам Бадикова, почти 16 млн украинцев еще не подписали декларации со своими врачами, а среди тех, у кого есть договора, больше всего граждан возрастом 40-64 года.

Бесплатно, но с неудобствами: как попасть к врачу без декларации

"По статистике Национальной службы здоровья, на сегодняшний день 27 млн человек имеют декларации. Больше всего среди них граждан в возрасте от 40 до 64 лет. Меньше – это люди старше 65 лет. Чуть больше – молодежи до 39 лет", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, с началом апреля в Украине вступают в силу новые правила медицинского обслуживания. Так, пациентов без подписанной декларации с семейным врачом не будут допускать к приему в поликлиниках.

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