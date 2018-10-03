Украинские врачи массово уезжают работать в Европу: печальная статистика

Украинские врачи и медсестры массово уезжают работать в страны Европы, из-за чего местным больницам катастрофически не хватает персонала.

Как сообщается в сюжете ТСН, молодые и квалифицированные кадры уезжают в первую очередь в Польшу, Чехию, Венгрию и Словакию. Там им приходится идти на профессиональное понижение, но несмотря на это их зарплаты превышают те, которые они получают в Украине.

"Не всегда можем позволить себе, чтобы работало 14 операционных столов, потому что физически не хватает медицинского персонала", — посетовали в операционном блоке подольского центра онкологии.

В связи с дефицитом кадров медсестры проводят в операционной по 6 часов в день. "Мы пытаемся каким-то образом перекрывать, планировать наш день, чтобы не уменьшать количество операций", - рассказала одна из них.

За нынешний год из подольского центра онкологии уволились 74 человека - санитарки, медсестры. Причина - низкая зарплата, максимум которой составляет около 4,5 тысячи гривен.

Официально в Украине не считают врачей, которые едут работать за границу. Однако сейчас в госпиталях не хватает трети медицинского персонала - примерно 40 тысяч врачей и 20 тысяч медицинских сестер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы реальные зарплаты украинских врачей, которые едва ли превышают уровень минималки.