МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
CityВидео
ORTO lineORTO lineORTO lineORTO line

Украинские врачи массово уезжают работать в Европу: печальная статистика

4.3тЧитать материал на украинском

Украинские врачи и медсестры массово уезжают работать в страны Европы, из-за чего местным больницам катастрофически не хватает персонала.

Как сообщается в сюжете ТСН, молодые и квалифицированные кадры уезжают в первую очередь в Польшу, Чехию, Венгрию и Словакию. Там им приходится идти на профессиональное понижение, но несмотря на это их зарплаты превышают те, которые они получают в Украине.

"Не всегда можем позволить себе, чтобы работало 14 операционных столов, потому что физически не хватает медицинского персонала", — посетовали в операционном блоке подольского центра онкологии.

Новости
''Это геноцид украинцев!'' Почему Рада взбунтовалась против Супрун

В связи с дефицитом кадров медсестры проводят в операционной по 6 часов в день. "Мы пытаемся каким-то образом перекрывать, планировать наш день, чтобы не уменьшать количество операций", - рассказала одна из них.

За нынешний год из подольского центра онкологии уволились 74 человека - санитарки, медсестры. Причина - низкая зарплата, максимум которой составляет около 4,5 тысячи гривен.

Официально в Украине не считают врачей, которые едут работать за границу. Однако сейчас в госпиталях не хватает трети медицинского персонала - примерно 40 тысяч врачей и 20 тысяч медицинских сестер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы реальные зарплаты украинских врачей, которые едва ли превышают уровень минималки.

Читайте все новости по теме "Медицинская реформа" на OBOZREVATEL.

Тема
Медицинская реформа
Место
Украина
Объект
зарплата
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
12
3
Смешно
4
Интересно
15
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Michael Kuksov
Michael Kuksov
В 16 году Глава Дальневосточного региона в России говорил о том, что они решили проблему дефицита медперсонала региона за счет беженцев с Украины.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
😮😱🡆 snip.li/DpszH 🡄😱😮
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
andreyev andrei
andreyev andrei
Сомнительно. Кому они там нах нужны без языка?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Володимирович Микола
Володимирович Микола
andreyev andrei, мой знакомый 10 лет до революции отработал в Ливии невропатологом, без знания языка.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины