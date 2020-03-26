Украинские ученые рассказывают о том, как замедлить развитие коронавируса

В УНИАН начинается прямая трансляция пресс-конференции-отчета украинских ученых о результатах исследований Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского
Завершился этап исследований, в ходе которых изучалась способность некоторых противовирусных препаратов влиять на коронавирусы.
Онлайн-трансляция доступна по ссылкам:
https://www.unian.ua/static/press/live
https://www.youtube.com/channel/UCinbEnkKq0DQHpCcUzlZnXw
https://www.facebook.com/GripUA/
Подробную информацию о действующих веществах, результатах опытов и выводах экспертов обнародуют участники пресс-конференции:
Виталий Цимбалюк, президент Национальной академии медицинских наук Украины, академик НАМНУ, Заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор медицинских наук, профессор;
Виктория Задорожная, директор Государственного учреждения "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского НАМН Украины", профессор, член-корреспондент АМН Украины;
Светлана Рыбалко, заведующая лабораторией экспериментальной химиотерапии вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Л. В. Громашевского АМН Украины, доктор медицинских наук, профессор;
Анатолий Новик, президент фармацевтической компании "Экофарм";
Александр Гриневич, заместитель генерального директора компании "Экофарм", доктор медицинских наук, экс-руководитель украинского Центра гриппа;
Сергей Борщев — заведующий научным отделом интенсивной терапии и детоксикации "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского НАМН Украины", доктор медицинских наук, врач — анестезиолог высшей категории.
Вопросы участникам пресс-конференции можно задать по телефону пресс-центра УНИАН (044) 498 07 64 в течение онлайн-трансляции пресс-конференции.
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