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Украинские ученые расскажут, как можно замедлять размножение коронавируса

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26 марта 2020 в 11:00 состоится онлайн Прессконференция-отчет украинских ученых о результатах исследований Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского. В ходе экспериментов удалось определить действующее вещество, которое способно замедлять размножение коронавируса. Об этом говорится в пресс релизе УНИАН .

В пресс-релизе говорится, что днями завершился этап исследований, в ходе которых изучалась способность некоторых противовирусных препаратов влиять на коронавирусы. Результат оказался более чем обнадеживающим: действующее вещество продемонстрировало эффективное подавление репликации коронавирусов в культурах клеток (invitro). Также отмечено, что действующее вещество существенно снижает процент апоптотических клеток по сравнению с клетками, инфицированными вирусом практически больше чем в 2 раза, чем спасает половину клеток, пораженных вирусом, от смерти. То есть, речь идет о большой вероятности, что действующее вещество будет способно тормозить размножение коронавирусов в организме.

Детальн в о результатах опытов и выводы расскажут:

Виталий Цимбалюк, президент Национальной академии медицинских наук Украины, академик НАМНУ, заслужений деятель науки и техники Украины, доктор медицинских наук, профессор

Виктория Задорожная, директор ГУ "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского НАМН Украины", профессор, член-корреспондент АМН Украины

Светлана Рыбалко, заведующая лабораторией экспериментальной химиотерапии вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского АМН Украины, доктор медицинских наук, профессор

Сергей Борщев – заведующий научным отделом интенсивной терапии и детоксикации "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского НАМН Украины", доктор медицинских наук, врач - анестезиолог высшей категории.

Анатолий Новик, основатель и президент фармацевтической компании "Экофарм"

Александр Гриневич, заместитель генерального директора компании "Экофарм", доктор мед ичних наук, заслужений деятель науки и техники Украины

Онлайн-трансляция начнется в 11: 00 в четверг, 26 марта, и будет доступна по ссылкам: https://www.unian.ua/static/press/live , https://www.youtube.com/channel/UCinbEnkKq0DQHpCcUzlZnXw , https: / /www.facebook.com/GripUA/ .

Внимание! Вопрос учаникив пресконфреренции можно поставить эл. почте: presszal@unian.net (с темой письма "Вопрос на пресс-конференцию 26.03), а также по телефону пресс-центра УНИАН (044) 498 07 64, (вопросы по телефону будут также приниматься в течение онлайн-трансляции пресс-конференции) .

Аккредитация для СМИ по телефону: (067) 439 79 02. Внимание! В связи с эпидситуацией и карантином в столице, количество присутствующих ограничено. Участники пресс конференции будут обеспечены индивидуальными средствами защиты.

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