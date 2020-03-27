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Украинская фармкомпания призвала посредников и аптечные сети не повышать цены – официальное заявление

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В силу повышенного спроса на препараты "Экофарма" и их дефицита в аптечных сетях, в компанию ежедневно поступает информация о значительном повышении цен на всю номенклатуру лекарств. Сообщается в официальном заявлении на сайте компании.

В компании "Экофарм" заявляют, что отпускные цены производителя не менялись с 1.08.2019 года и остаются актуальными по сей день.

"Наша ценовая политика многие годы базируется на убеждении, что противовирусные лекарства должны быть доступными именно в силу массового спроса. А в период эпидемий и пандемий, как сегодня, - тем более. Мы не считаем для себя возможным и моральным повышать цены в период, когда наши противовирусные препараты востребованы большим количеством людей.

Компания-производитель не может влиять на розничный рынок с его собственными законами формирования цены. Однако мы призываем посреднические организации и аптечные сети, реализующие продукцию "Экофарма", последовать позиции компании в этот сложный для страны период. Мы имеем информацию о том, что стоимость наших препаратов сегодня завышена и считаем такую ценовую политику неприемлемой и даже негуманной", - указывается в заявлении.

Также сообщается, что компания "Экофарм" с начала 2020 года бесплатно обеспечила своими препаратами десятки медицинских центров и в меру возможностей продолжает такие гуманитарные поставки.

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