Украинская фармкомпания готова бесплатно обеспечить противовирусным препаратом, прибывших из Китая

Сегодня в официальном обращении к Министру здравоохранения Украины Зоряне Скалецкой, фармацевтическая компания "Экофарм" предложила обеспечить противовирусным препаратом граждан, которые приедут из КНР и медперсонала, который будет обслуживать людей, находящихся на карантине.

Целью этой гуманитарной акции является профилактика возникновения и развития у прибывших из Китая украинцев и медперсонала заболевания, вызываемого коронавирусом Covid-2019.

Свое предложение "Экофарм" обосновывает недавно полученными данными о том, что отечественный противовирусный препарат "Протефлазид" показал эффективное действие на новый коронавирус. В частности, указывается, что "Протефлазид" при осуществлении молекулярного докинга действующего вещества в сайт связывания PRD_002214 протеазы коронавируса 2019-nCoV ингибирует ее активность. Наряду с этим установленным фактом специалисты ГП "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им.Л.В.Громашевского", которые проводили доклинические исследования специфического противовирусного действия действующего вещества лекарственного препарата Протефлазид, с высокой вероятностью предполагают, что благодаря механизму ингибирования синтеза вирусспецифических ферментов РНК-полимеразы и протеинкиназы, действующее вещество препарата может эффективно ингибировать коронавирус, поскольку указанный вирус является РНК-содержащим".

Напомним, на данный момент вакцины от коронавируса COVID-19 не существует. Но расшифрован его геном и получены конструкции всех его составляющих. Препараты, которые должны помочь заболевшим, находятся на стадии изучения – у специалистов появилась возможность тестировать различные действующие вещества в поиске тех, которые влияют на вирусоспецифические ферменты.

Ранее сообщалось, что украинские инфекционисты также приступили к поиску действующих на вирус полимишеневых препаратов, которые действуют не на одну конкретную "мишень" вируса, а сразу на несколько.

О реакции руководства Минздрава на обращение "Экофарма" пока ничего не известно.

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