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Семен Глузман
Семен Глузман
Врач-психиатр, президент Ассоциации психиатров Украины Все статьи автора

Украина не готова к такой легализации азартных игр

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Легализация азартных игр является одной из инициатив Президента Украины как возможность дополнительного наполнения Государственного бюджета Украины, в частности на поддержку здравоохранения, спорта, культуры, а также с целью привлечения инвестиций в Украину. Кроме того, легализация игорного бизнеса должна обеспечить формирование и реализацию эффективной государственной политики в сфере регулирования азартных игр и защиты прав и законных интересов граждан.

Недавно в парламент был внесен правительственный законопроект № 2285 от 17.10.2019 о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведении азартных игр, но его суть полностью не соответствует задекларированной Президентом цели.

Если рассмотреть страны, где игорный бизнес уже легализован, то у них на законодательном уровне обязательно предусмотрено обеспечение безопасности и защиты прав потребителей, а также социальная и психологическая помощь игрокам.

Например, в Канаде канадские провинции тратят на защиту игроков от зависимости около 110 млн долларов США – сюда входят исследования, превентивные меры и лечение.

Аналогично в Черногории, доходы от индустрии игорного бизнеса идут на многочисленные социальные программы. По шведским законам, игровые автоматы не могут размещаться в непосредственной близости от образовательных учреждений.

В Болгарии открыть игорный бизнес имеют право и государственные структуры, но доходы от его деятельности должны идти на развитие спорта, здравоохранения, образовательной, культурной и социальной сфер страны. Однако, запрещено размещать игорные заведения в государственных зданиях и запрещена реклама азартных игр в СМИ. Что касается стран ЕС, то там игральные компании заботятся о своей репутации. Кроме соблюдения требований государства и ассоциаций о честной игре, такие компании занимаются благотворительностью, участвуют в борьбе с лудоманией, спонсируют спорт и спортивную инфраструктуру.

Азартные игры

Азартные игры

Иллюстрация

Что касается стран ближнего зарубежья, то в Грузии после принятия соответствующего закона значительно улучшилась ситуация для бизнеса, на рынке появились крупные инвесторы. Однако, своевременно не были приняты меры по предотвращению развития у граждан игорной зависимости, уже вызывает негативные последствия для здоровья граждан, поэтому они планируют строительство реабилитационного центра.

Если говорить об Украине, то по результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", только 11% опрошенных граждан Украины считают, что игорный бизнес надо легализовать в Украине без каких-либо ограничений. 27% респондентов поддерживают легализацию, но при условии создания специальных зон для игорного бизнеса, в то же время, 58% не поддерживают легализацию ни при каких условиях, а 4% - затруднились ответить. Лишь 10% положительно относятся к азартным играм на деньги, тогда как 85% - отрицательно.

Стоит отметить, что в Украине в настоящее время под наблюдением врачей – психиатров находится около 4% населения. При этом, по данным исследования, проведенного Ассоциацией психиатров Украины, только 20% людей с тяжелыми психическими расстройствами обращаются за помощью к врачам – психиатров.

Поэтому, если говорить об основных недостатках правительственного законопроекту 2285, то очень важно создать условия для защиты уязвимых групп населения: несовершеннолетних детей, молодежи, малообеспеченных, людей с психическими расстройствами и не допустить развития игорной зависимости.

Под игроманией ("лудомания" – с латинского языка "ludus" – игра) понимают чрезмерное увлечение азартными играми. С 80-х годов прошлого века ряд стран для того, чтобы подчеркнуть пагубность этой страсти и разницу от безвредной увлеченности, предоставил лудомании статус болезни. В десятом пересмотре Международной классификации болезней указано, что "Это расстройство заключается в частых повторных эпизодах участия в азартных играх, которые доминируют в жизни пациента в ущерб социальным, профессиональным, материальным и семейным ценностям и обязательствам, навязчивая страсть к азартным играм" .

К тому же, лудомания редко встречается как единственная проблема, чаще всего она сочетается с алкоголизмом (43%), наркоманией (11%) и другими психическими заболеваниями (25%), что еще больше усложняет правильную диагностику и лечение.

Игромания – это болезнь

Игромания – это болезнь

Иллюстрация

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла 11 ревизию Международной классификации болезней (МКБ 11). Впервые в нее включено "игровое расстройство" – то есть, по сути, зависимость от видеоигр. В списке болезней она идет сразу после зависимости от азартных игр. Описания практически идентичны – просто понятие "азартные игры" ВОЗ заменила на "видеоигры". Ревизия вступит в силу 1 января 2022. Согласно описанию, человек с игровым расстройством – это тот человек, который постоянно проводит время в онлайн или оффлайн-играх. Он плохо контролирует свое влечение к играм, уделяет им больше внимания, чем другим жизненным интересам и ежедневным делам, а также продолжает играть даже, несмотря на негативные последствия.

В Украине нет общегосударственной статистики, которая отражала состояние проблемы пораженности различных слоев населения патологической игрой. Самостоятельно за помощью лудоманы обращаются редко; прежде всего из-за отсутствия специализированных медицинских структур, которые могли бы оказывать такую помощь комплексно и на основании современных научных взглядов на проблему.

Аддиктивное поведение при зависимости от азартных игр формируется особенно быстро в юношеском возрасте, поскольку личность молодого человека через его психическую и социальную незрелость меньше защищена от воздействия внешних и внутренних стрессов. Риск также возрастает из-за разрушения традиций семейного воспитания, бессмысленного расходования времени, конфликты в семье, рост психической депривации в результате недостаточного удовлетворения основных эмоциональных потребностей. Все это способствует формированию и закреплению отрицательных черт личности, появлению тревоги, неуверенности в себе, повышению риска аутоагрессивных форм поведения.

Проблема роста темпов лудомании актуальна из-зи своего негативного влияния на различные сферы жизни общества. Поэтому, решение этой проблемы должно быть комплексным, с учетом различных научных отраслей. Ликвидировать патологическую склонность к азартным играм возможно только усилиями различных учреждений – института человека, социальной политики, юриспруденции, медицины, культурных заведений, воспитательных учреждений.

Учитывая указанное, политика государства на рынке азартных игр должна базироваться на приоритете национальных интересов, жизни и здоровья граждан.

С целью принятия мер по борьбе с игровой зависимостью (лудоманией) необходимо:

  • обеспечить создание и ведение реестра пациентов с психическими расстройствами, в частности, лудоманией;

  • разработать Правила ограничения участия игроков в азартных играх с целью предотвращения игровой зависимости;

  • разработать и утвердить критерии установления наличия у лица игровой зависимости (лудомании);

  • ввести принцип "ответственной игры", предусматривающий осуществление организатором азартных игр мер по предупреждению и минимизации негативных последствий от участия физических лиц в азартных играх и создаются механизмы борьбы с игровой зависимостью (лудоманией).

Также нужно закрепить обязанность каждого организатора азартных игр обеспечить:

  • разработку и ежегодное обновление внутреннего документа, предусматривающего установление принципов и правил предотвращения возникновения игровой зависимости (лудомании) у игроков;

  • НЕ направлять рекламу на уязвимые группы населения (несовершеннолетние, малообеспеченные, больные психическими заболеваниями и т.п.);

  • предоставлять игрокам информацию о деятельности организаций, лечебных учреждений и/или медицинских работников, которые борются с игровой зависимостью.

Поэтому, законопроект о легализации игорного бизнеса, в том виде, в котором он представлен правительством, нельзя принимать. Необходим другой законопроект, который должен быть заново подготовлен.

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Автор
Семен Глузман Семен Глузман
Тема
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Место
Украина
Тег
законопроект
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