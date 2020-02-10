"Корь помните?!" Врач МОЗ предупредила, что Украина не готова к атаке коронавируса

Эпидемия кори четко показала, что Украина сейчас совершенно не готова противостоять коронавирусу 2019-nCoV или другим возможным инфекционным угрозам.

Об этом предупредила врач-инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская в эфире ObozTV. По ее словам, в Украине практически полностью разрушены системы противоинфекционной защиты.

Голубовская сообщила, что по состоянию на 10 февраля в Украине нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV (в мире уже более 40,5 тысяч зараженных, из них 910 человек умерли).

На вопрос, готова ли Украина к вероятной атаке нового китайского вируса, медик ответила:

"У нас была эпидемия кори. Как вы думаете, она показала нашу готовность? Мы вошли в тройку мировых лидеров (по уровню распространения болезни. – Ред.)! О чем можно говорить? О какой готовности?! Ломать не строить. Чтобы теперь что-то создать, надо консолидировать все усилия. На сегодняшний день желание такое есть. Будет ли политическая воля – я не знаю".

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 40,5 тысяч человек Pixabay

Врач пояснила, что в реформе вторичного звена медицинской помощи, которая стартует уже с 1 апреля, "забыли" об инфекционных стационарах.

"Инфекционные стационары совершенно не включены в финансирование. Сейчас министерство знает об этой проблеме и пытается решить. Но однозначно, это социальные больные, и это будет сопровождаться сокращением медицинского персонала", – предупредила Голубовская.

"Если не будет предусмотрено финансирование инфекционных стационаров из бюджета Украины, как было прежде, то они сразу же пострадают первыми. Они не выдержат, понимаете? А это национальная безопасность страны. Мы сейчас занимаемся этим вопросом. То ли это специально пропустили, то ли необдуманно – но это национальная безопасность!" – подчеркнула она.

Карта распространения коронавируса в мире gisanddata.maps.arcgis.com

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Стало известно о первом зараженном украинце. Он находится на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине в японском порту.

По состоянию на 10 февраля жертвами заболевания стали уже 910 человек. Лишь за последние сутки количество погибших увеличилось на 99. Общее число зараженных – 40 533 человека. Вылечить удалось 3 308.

В Китае новой смертельной болезни дали временное название – Novel Coronavirus Pneumonia (NCP).

По мнению ученых, решающими станут ближайшие две недели: они покажут, будет ли болезнь дальше распространяться по миру, или карантинные меры правительства КНР окажутся эффективными.

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