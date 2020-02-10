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/ Новости медицины

"Корь помните?!" Врач МОЗ предупредила, что Украина не готова к атаке коронавируса

1.4т
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Эпидемия кори четко показала, что Украина сейчас совершенно не готова противостоять коронавирусу 2019-nCoV или другим возможным инфекционным угрозам.

Об этом предупредила врач-инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская в эфире ObozTV. По ее словам, в Украине практически полностью разрушены системы противоинфекционной защиты.

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Голубовская сообщила, что по состоянию на 10 февраля в Украине нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV (в мире уже более 40,5 тысяч зараженных, из них 910 человек умерли).

На вопрос, готова ли Украина к вероятной атаке нового китайского вируса, медик ответила:

"У нас была эпидемия кори. Как вы думаете, она показала нашу готовность? Мы вошли в тройку мировых лидеров (по уровню распространения болезни. – Ред.)! О чем можно говорить? О какой готовности?! Ломать не строить. Чтобы теперь что-то создать, надо консолидировать все усилия. На сегодняшний день желание такое есть. Будет ли политическая воля – я не знаю".

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Врач пояснила, что в реформе вторичного звена медицинской помощи, которая стартует уже с 1 апреля, "забыли" об инфекционных стационарах.

"Инфекционные стационары совершенно не включены в финансирование. Сейчас министерство знает об этой проблеме и пытается решить. Но однозначно, это социальные больные, и это будет сопровождаться сокращением медицинского персонала", – предупредила Голубовская.

"Если не будет предусмотрено финансирование инфекционных стационаров из бюджета Украины, как было прежде, то они сразу же пострадают первыми. Они не выдержат, понимаете? А это национальная безопасность страны. Мы сейчас занимаемся этим вопросом. То ли это специально пропустили, то ли необдуманно – но это национальная безопасность!" – подчеркнула она.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Коронавирус Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Медицинская реформа
Персона
Ольга Голубовская
Место
Украина
Теги
вирус медреформа Министерство здравоохранения
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Хватит паниковать ! Украина встанет грудью перед Эпидемией что бы защитить Европу !Последним рубежом и украинцем ! За братьев поляков и светловолосых братьев с Балтики , румын опять же, и конечно же братьев молдован !
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Minaev Alexey, Щэ нэ вмэрла и не заболела! А от вируса рецепт известный: "Размешайте заряд пороху в чарке сивухи, духом выпейте, и всё пройдет — не будет и лихорадки". :-)))))
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
На Окраине бы с корью разобраться.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Супрун сейчас крапивы наварит и всё будет ок
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