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Угроза коронавируса: врач развеяла страхи украинцев

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Украинцам не следует опасаться распространения коронавируса в связи с приездом группы эвакуированных людей из китайского города Уханя.

Об этом рассказала в эфире ObozTV врач-вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко. По ее словам, в Украине приняты все необходимые меры безопасности.

"Все организовано так, чтобы те, кто приехали, выдержали самый долгий инкубационный период – 14 дней под надзором. Если никто из них не заболеет, то они не инфицированы. К этому долго готовились, откладывали самолет на неделю, потом еще... Те люди были, между прочим, еще и осмотрены. Троих не пустили в самолет… Люди выдержат две недели в изолированном месте, и все. Просто это безопасность", – рассказала врач.

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На вопрос, могут ли следы вируса присутствовать в самолете и автомобилях, в которых транспортировали украинцев, Мироненко ответила: "Это все будет обработано, подготовлено, дезинфицировано, фильтры заменены в самолетах. Вирус не живет на поверхностях, у него для этого нет никаких средств. Он короткое время может там находиться, а так он нуждается в человеке. Если у человека нет заражения, или он переболел, то все – вирус погибает".

Протесты на Полтавщине из-за приезда эвакуированных из Китая людей врач назвала следствием их неосведомленности.

"Мы уже переживали 2002-2003 годы... Это был другой коронавирус, который вызывал тяжелую атипичную пневмонию. Между прочим, он погиб, его нет. Среди людей он не циркулирует, у нас его вообще в стране не было", – напомнила она.

Угроза коронавируса: врач развеяла страхи украинцев

poltava.to

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 февраля самолет доставил эвакуированных людей из охваченного коронавирусом китайского города Ухань в Украину.

Под охраной полиции людей доставили в Новые Санжары Полтавской области, где они должны пройти карантин в медицинском центре Нацгвардии.

Местные жители устроили столкновения с Нацгвардией и заблокировали здание, чтобы туда никто не попал.

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Автор
Павел Заяц
Темы
Коронавирус Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Место
Украина
Тег
вирус
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Вакцины нет !! Китай а это сверхдержава не справляется с вирусом, а вы его себе добровольно в страну привезли, вы угражаете не только себе, но и соседним государствам. Теперь всю страну надо изолировать. О какой безопасности может идти речь, когда вы окна в автобусе заклеивали скотчем и клиенкой.
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