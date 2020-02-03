Угроза коронавируса в Украине: в Минздраве отчитались о принятых мерах

В связи с угрозой коронавируса 2019-nCoV, украинцам, прибывающим из Китая, будут мерять температуру и рассказывать о необходимости обращения к врачу в случае недомогания.

Об этом рассказал в эфире ObozTV генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский. По его словам, изоляция приезжих в карантин для обследования не планируется.

"Всем людям, которые заезжают прямыми рейсами из Китая, через семь дней после прибытия звонит врач и делает опрос относительно их самочувствия", – сообщил Скипальский.

На замечание, что семь дней потенциальные переносчики вируса будут контактировать с другими людьми, представитель Минздрава ответил: "Это так, но у них есть инструкция, которую они получают на борту самолета относительно первоочередного обращения к врачу в случае недомогания в связи с этой ситуацией. Мы следуем рекомендациям ВОЗ, проводим скрининг прямых рейсов, только температурный. И дальше уже человек тоже несет ответственность за то, чтобы обратиться вовремя к врачу".

"Осуществляются меры – это температурный скрининг, информирование граждан и сбор данных, чтобы потом обзвонить и опросить относительно их самочувствия. Если у людей плохое самочувствие прямо в пункте контроля, у них есть возможность обратиться и быть обследованными врачом санитарно-карантинного подразделения Минздрава Украины", – объяснил Скипальский.

Он уточнил, что "когда люди проходят границу, изоляции на сегодняшний день никакой нет".

"Если по результатам заседания правительства появится другое решение, мы про него узнаем и будем обсуждать уже его. Сегодня относительно прибывающих прямых рейсов из Китая другого решения нет", – добавил представитель Минздрава.

censor.net.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, количество жертв смертельного коронавируса 2019-nCoV по состоянию на утро 3 февраля достигла 362 человек. В Китае погиб 361 человек, еще один – на Филиппинах.

Кабмин утвердил план предотвращения проникновения и распространения на территории Украины коронавируса из Китая.

Минздрав напомнил украинцам об основных мерах профилактики, которые необходимо соблюдать при посещении стран, где были зарегистрированы случаи nCoV:

Избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции;

Чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;

Избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе;

Люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать правила поведения при кашле (не подходить слишком близко к собеседникам, использовать одноразовые салфетки при кашле и чихании, мыть чаще руки, максимально сократить контакты с другими людьми).

В Совете нацбезопасности и обороны заявили, что в Украине пока нет смысла принимать экстренные меры относительно коронавируса.

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