Ученым из разных стран впервые удалось полностью расшифровать генетическую информацию 38 видов раковых клеток. Это позволит более успешно лечить пациентов.

Как сообщает ВВС, ученые составили исчерпывающий каталог мутаций ДНК, которые провоцируют онкозаболевания. Беспрецедентное исследование "Анализ полного генома всех видов рака" (PCAWG) с участием около 1,3 тысяч генетиков из 37 стран длилось более 10 лет.

Исследователи подчеркнули, что причины возникновения рака можно сравнить с пазлом, который состоит из 100 тысяч фрагментов.

Ученые впервые раскрыли все секреты рака и анонсировали прорыв в медицине Pixabay

"С помощью собранной информации о происхождении и развитии опухолей мы можем разработать новые способы ранней диагностики рака, более целенаправленные методы терапии – и лечить пациентов с большим успехом", – рассказал член координационного комитета PCAWG Линкольн Стайн.

Как отмечает издание, причиной любого рака являются мутации в ДНК, но мало что известно о том, где и почему происходит взлом генетического кода, который провоцирует возникновение раковых опухолей. Ученые полностью расшифровали генетическую информацию раковых клеток почти 2,8 тысяч пациентов, которые болеют 38 разными видами онкологических заболеваний.

В итоге удалось совершить несколько десятков открытий, которые касаются как количества и точного расположения так называемых драйверных мутаций, так и неожиданных генетических совпадений в раковых клетках разных тканей. В частности, выяснилось, что склонность к некоторым видам рака может формироваться за несколько десятилетий до установления диагноза, иногда это происходит в детском возрасте.

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