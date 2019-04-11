Ученые рассказали, как просто преодолеть старение мозга

Канадские ученые из Альбертского университета выявили основные факторы, сдерживающие старение мозга и развитие болезни Альцгеймера.

Исследование проводили для людей, чей возраст старше 55 лет, передает EurekAlert.

Новая научная работа показала,что центральная нервная система медленнее всего стареет у людей (чаще всего женщин), образованных и вовлеченных в социальную активность, например организацию званых ужинов. Кроме того, такие люди склонны к познанию и обучению, включая пользование компьютером и изучение второго языка.

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При этом, хорошую память у людей 55-75 лет связали с низкой частотой сердечных сокращений, близким к нормальному индексом массы тела, способности к уходу за самим собой. Также важно иметь спутника по жизни (жену или мужа).

Ухудшение памяти наблюдалось у тех, кто проявлял низкую познавательную активность, имел высокую частоту сердечных сокращений, не ухаживал за собой и не занимался социальной деятельностью.

Здоровая старость

Как сообщал OBOZREVATEL, н азваны дешевые продукты, которые улучшают память.

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