Ученые раскрыли секрет женского оргазма

Новое исследование ученых показало, что женский оргазм является механизмом стимуляции овуляции во время секса.

Как пишет Yale News, женщины могут зачать ребенка лишь в определенное время во время своего менструального цикла, независимо от того, занимаются они сексом или нет.

Однако в природе у некоторых животных, например, кроликов, кошек и верблюдов, овуляция инициируется только при совокуплении. Ученые изучали, как же мог образоваться подобный механизм.

По предположению ученых, оргазм мог быть унаследован женщинами от предков млекопитающих с подобным типом овуляции. И если это так, то на оба механизма (оргазм и овуляцию во время совокупления) должны действовать одни и те же препараты. Чтобы проверить эту гипотезу, ученые из Медицинского колледжа при Университете Цинциннати (США) провели серию экспериментов на самках кроликов.

В течение двух недель они давали животным антидепрессант под названием флуоксетин. Он относится к классу селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Как было обнаружено ранее, такие медикаменты приводят к половой дисфункции (в том числе подавлению оргазма) у мужчин и женщин. По этой причине группа Павличев решили выяснить, как препарат скажется на овуляции у кроликов. Группа животных из контрольной группы не получала флуоксетин.

Секс 24 канал

Все самки спаривались с одним и тем же самцом. Специалисты измерили количество овуляций. Выяснилось, что у крольчих, получавших антидепрессант, происходило примерно на 30% меньше овуляций после спаривания, чем у животных из контрольной группы.

Ученые пришли к выводу, что женский оргазм – это своего рода эволюционный подарок, унаследованный от более ранних линий животных (предков млекопитающих), у которых овуляция происходила только во время совокупления.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были развеяны популярные мифы о женском оргазме.

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