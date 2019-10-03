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Ученые раскрыли секрет женского оргазма

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Новое исследование ученых показало, что женский оргазм является механизмом стимуляции овуляции во время секса.

Как пишет Yale News, женщины могут зачать ребенка лишь в определенное время во время своего менструального цикла, независимо от того, занимаются они сексом или нет.

Однако в природе у некоторых животных, например, кроликов, кошек и верблюдов, овуляция инициируется только при совокуплении. Ученые изучали, как же мог образоваться подобный механизм.

Новости
Почему женщины очень часто не испытывают оргазма?

По предположению ученых, оргазм мог быть унаследован женщинами от предков млекопитающих с подобным типом овуляции. И если это так, то на оба механизма (оргазм и овуляцию во время совокупления) должны действовать одни и те же препараты. Чтобы проверить эту гипотезу, ученые из Медицинского колледжа при Университете Цинциннати (США) провели серию экспериментов на самках кроликов.

В течение двух недель они давали животным антидепрессант под названием флуоксетин. Он относится к классу селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Как было обнаружено ранее, такие медикаменты приводят к половой дисфункции (в том числе подавлению оргазма) у мужчин и женщин. По этой причине группа Павличев решили выяснить, как препарат скажется на овуляции у кроликов. Группа животных из контрольной группы не получала флуоксетин.

Секс

Секс

24 канал

Все самки спаривались с одним и тем же самцом. Специалисты измерили количество овуляций. Выяснилось, что у крольчих, получавших антидепрессант, происходило примерно на 30% меньше овуляций после спаривания, чем у животных из контрольной группы.

Ученые пришли к выводу, что женский оргазм – это своего рода эволюционный подарок, унаследованный от более ранних линий животных (предков млекопитающих), у которых овуляция происходила только во время совокупления.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были развеяны популярные мифы о женском оргазме.

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Место
США
Теги
Секс здоровье медицина женщины
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