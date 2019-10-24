Ученые показали, что будет с человеком после 20 лет работы в офисе. Фото

В Великобритании ученые показали, как предположительно будет выглядеть человек после 20 лет работы в офисе.
Была представлена модель женщины, которую назвали Эмма, передает Metro.
"В будущем работники будут страдать от проблем со здоровьем ничуть не меньше тех, что трудился еще до промышленной революции", – рассказал эксперт по поведению Уильям Хайэм.
Специалист подготовил отчет "Коллега будущего", в котором дал рекомендации по улучшению осанки и другие советы вроде регулярных перерывов на прогулки.
Модель Эмма была разработана на основе результатов исследований Хайэма. Как у человека, проведшего большую часть своей жизни, сидя перед компьютером, ее осанка ухудшилась. Также у нее наблюдается варикозное расширение вен и сухие красные глаза.
"Работодателям и работникам нужно срочно решать проблему плохого состояния здоровья из-за условий труда", – подчеркнул Хайэм.
Модель Эмма и Уильям Хайэм
Metro
Модель Эмма
Metro
Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что нервозные движения активизируют клетки мозга и помогают думать.
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