Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости медицины

Ученые показали, что будет с человеком после 20 лет работы в офисе. Фото

521 Читать материал на украинском

В Великобритании ученые показали, как предположительно будет выглядеть человек после 20 лет работы в офисе.

Была представлена модель женщины, которую назвали Эмма, передает Metro.

"В будущем работники будут страдать от проблем со здоровьем ничуть не меньше тех, что трудился еще до промышленной революции", – рассказал эксперт по поведению Уильям Хайэм.

Новости
Как продлить жизнь: ученые выяснили интересную деталь

Специалист подготовил отчет "Коллега будущего", в котором дал рекомендации по улучшению осанки и другие советы вроде регулярных перерывов на прогулки.

Модель Эмма была разработана на основе результатов исследований Хайэма. Как у человека, проведшего большую часть своей жизни, сидя перед компьютером, ее осанка ухудшилась. Также у нее наблюдается варикозное расширение вен и сухие красные глаза.

"Работодателям и работникам нужно срочно решать проблему плохого состояния здоровья из-за условий труда", – подчеркнул Хайэм.

Модель Эмма и Уильям Хайэм

Модель Эмма и Уильям Хайэм

Metro

Модель Эмма

Модель Эмма

Metro

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что нервозные движения активизируют клетки мозга и помогают думать.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Великобритания
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости