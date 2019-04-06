Ученые опровергли пользу умеренного потребления алкоголя

Ученые из Пекинского университета пришли к выводу, что даже умеренное употребление алкоголя увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно результатам исследования, одна или две порции алкоголя в день увеличивают риск инсульта на 10% и 15% соответственно, а четыре порции – на 35%, передает "Лента.ру".

Под одной порцией алкоголя подразумевается бокал вина, бутылка пива или рюмка крепкого алкоголя.

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"Умеренное употребление алкоголя никак не защищает. Даже в таких количествах алкоголь увеличивает риск возникновения инсульта", – сообщил один из авторов исследования Чжэнмин Чэнь.

В Пекинском университете подчеркнули, что у азиатов генетически понижена толерантность к алкоголю, поэтому нельзя экстраполировать полученные результаты на все население Земли. По их словам, необходимо провести исследования и на других популяциях.

В соответствующей научной работе приняли участие более 500 тысяч человек из 10 регионов Китая. Наблюдение длилось около 10 лет.

Подопытные фиксировали каждый случай употребления алкоголя, а ученые проверяли их на наличие сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемический инсульт, внутримозговое кровоизлияние и инфаркт миокарда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медики подтвердили, что употребление алкоголя во время грудного вскармливания приводит к нарушениям развития мозга у детей.

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