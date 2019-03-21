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/Новости медицины

Ученые объяснили феномен "летящего времени"

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Ученые из США рассказали, что с возрастом мозг человека медленнее получает и обрабатывает информацию, поэтому в детстве дни кажутся очень длинными, а с возрастом они становятся "короче".

Данное исследование провела группа ученых под руководством физика Эдриана Бежана, передает MedicalXpress.

"Люди часто удивляются тому, как, по их воспоминаниям, долго длились дни в годы юности. Но дело не в том, что их переживания тогда были намного глубже или значительнее. Просто в юности их мозг обрабатывал информацию быстрее", – сказано в сообщении.

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Ученый пояснил это явление физическими изменениями в стареющем человеческом теле. С годами сплетения нервов и нейронов увеличиваются в размерах и усложняются. Это приводит к тому, что пути прохождения сигналов между ними удлиняются.

Причем эти пути не только стареют вместе с телом, но и деградируют, из-за чего возрастает сила сопротивления потоку электрических сигналов. Все это и приводит к уменьшению скорости, с которой новые полученные мозгом образы обрабатываются.

В качестве примера Бежан приводит младенцев, глаза которых двигаются интенсивнее, чем у пожилых людей. Малыши обрабатывают изображения быстрее, чем взрослые. Пожилые люди за такой же отрезок времени просматривают меньше новых изображений, поэтому им и кажется, что время летит быстрее.

Феномен "летящего времени"

Феномен "летящего времени"

medikforum.ru

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США
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