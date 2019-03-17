Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
ORTO lineORTO lineORTO lineORTO line

/Новости медицины

Ученые обнаружили смертельно опасные лекарства от сердца

5.5тЧитать материал на украинском

Содержащие нифедипин препараты против стенокардии, которые должны были помочь работе сердца, на самом деле могут быть опасными и вызвать его полную остановку.

К таким выводам пришли европейские кардиологи, результаты исследования которых опубликованы на сайте EurekAlert.

Ученые проанализировали данные о здоровье более 10 тысяч человек, изучив влияние нифедипина, дигиропиридина и амлодипина на сердечно-сосудистую систему.

Новости
Умерла девушка, носившая сердце в рюкзаке: детали трагедии

Выяснилось, что потребление высоких доз нифедипина (более 60 мг вдень) связано с повышенным риском остановки сердца. Если же лекарство вместо нифедипина содержит дигиропиридин и амлодипин, опасаться не стоит.

"Нифедипин и амлодипин часто используются многими кардиологами и другими врачами, и выбор часто зависит от предпочтений врача и личного опыта", — расказал доктор Ханно Тан из Академического медицинского центра Амстердама.

Он подчеркнул, что ранее все три вещества считались одинаково безопасными для человека.

Ученые обнаружили смертельно опасные лекарства от сердца

pexels.com

Как писал OBOZREVATEL, недавно:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Исследование ученых" на OBOZREVATEL.

Тема
Исследование ученых
Теги
лекарстваСердце
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины
Banner