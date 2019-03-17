Ученые обнаружили смертельно опасные лекарства от сердца

Содержащие нифедипин препараты против стенокардии, которые должны были помочь работе сердца, на самом деле могут быть опасными и вызвать его полную остановку.
К таким выводам пришли европейские кардиологи, результаты исследования которых опубликованы на сайте EurekAlert.
Ученые проанализировали данные о здоровье более 10 тысяч человек, изучив влияние нифедипина, дигиропиридина и амлодипина на сердечно-сосудистую систему.
Выяснилось, что потребление высоких доз нифедипина (более 60 мг вдень) связано с повышенным риском остановки сердца. Если же лекарство вместо нифедипина содержит дигиропиридин и амлодипин, опасаться не стоит.
"Нифедипин и амлодипин часто используются многими кардиологами и другими врачами, и выбор часто зависит от предпочтений врача и личного опыта", — расказал доктор Ханно Тан из Академического медицинского центра Амстердама.
Он подчеркнул, что ранее все три вещества считались одинаково безопасными для человека.
pexels.com
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