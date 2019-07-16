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/ Новости медицины

Ученые назвали самое жуткое и пугающее животное в мире

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Пауки оказались самыми пугающими и вызывающими отвращение животными в мире.

Данное исследование провели психологи из Национального института психического здоровья и Карлова университета в Чехии, передает British Journal of Psychology.

В исследовании приняли участие 1800 взрослых, средний возраст которых 33 года. При показе фото 20 животных они должны были оценить свой испуг и отвращение по пятибалльной шкале. На первом месте оказались пауки – 4 ,39 балла за страх и 4,47 за отвращение. Ядовитые змеи получили 4,34 балла за страх.

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Пауки

Пауки

Змеи

Змеи

Также большой страх испытуемые испытывают перед быками – 3,84 балла. Меньше всего люди боятся улиток – 1,15 баллов, рыб – 1,15 баллов и кошек – 1,24 балла.

Быки

Быки

Лидерами по отвратительности стали паразиты: солитер – 4,83 балла, вошь – 4,83 балла и круглый червь – 4,79 балла. Авторы исследования объясняют это тем, что эти существа могут переносить серьезные заболевания: тиф, цистицеркоз и аскаридоз.

Отмечается, что лишь девять из 24 животных получили высокие баллы по обеим шкалам — страха и отвращения. Это тараканы, ядовитые и неядовитые змеи, вши, круглые черви, пауки, солитеры, осы и опарыши.

Блоха

Блоха

Червь внутри человека

Червь внутри человека

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Место
Чехия
Тег
животные
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