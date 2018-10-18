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/Новости медицины

Назвали болезнь, которая приводит к мужскому бесплодию

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Диабет второго типа и расстройства метаболизма способствуют развитию мужского бесплодия.

Научные сотрудники Миланского университета утверждают, что 15% страдающих бесплодием находятся в преддиабетическом состоянии - сообщает BJU Iternational.

В таком случае они не догадываются о развитии дисфункции. У них увеличивается концентрация гормона FSH, который влияет на размножение половых клеток.

В ходе исследования ученые изучали случаи обращения мужчин в репродуктивные клиники Милана. Оказалось, что бесплодие сопровождается нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы.

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Мужское бесплодие: причины, виды и лечение

Исследователи считают, что диабет второго типа можно считать одной из причин бесплодия, ведь у мужчин-диабетиков фиксируется низкий уровень тестостерона.

По словам итальянских медиков причину мужского бесплодия, чаще всего, установить сложно. Ведь научное сообщество до сих пор досконально не проанализировало генные механизмы этого нарушения.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ученые обнаружили неожиданную причину импотенции

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Темы
БесплодиеЗдоровье
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