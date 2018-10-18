Назвали болезнь, которая приводит к мужскому бесплодию

Диабет второго типа и расстройства метаболизма способствуют развитию мужского бесплодия.

Научные сотрудники Миланского университета утверждают, что 15% страдающих бесплодием находятся в преддиабетическом состоянии - сообщает BJU Iternational.

В таком случае они не догадываются о развитии дисфункции. У них увеличивается концентрация гормона FSH, который влияет на размножение половых клеток.

В ходе исследования ученые изучали случаи обращения мужчин в репродуктивные клиники Милана. Оказалось, что бесплодие сопровождается нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы.

Исследователи считают, что диабет второго типа можно считать одной из причин бесплодия, ведь у мужчин-диабетиков фиксируется низкий уровень тестостерона.

По словам итальянских медиков причину мужского бесплодия, чаще всего, установить сложно. Ведь научное сообщество до сих пор досконально не проанализировало генные механизмы этого нарушения.

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