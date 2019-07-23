Поможет тату: ученые представили новое ноу-хау для диабетиков

Ученые разработали специальные татуировки, которые могут менять цвет в ответ на изменения уровня сахара в крови.

Исследование, проведенное в Техническом университете Мюнхена (Германия), показало, что данный способ позволяет мониторить три параметра: глюкозу, альбумин и кислотность (рН). Об этом сообщает La Repubblica.

Инъекционные колориметрические датчики способны измерять концентрации трех биомаркеров в межклеточной жидкости (водный раствор между клетками ткани). Они выступают в качестве диагностического дисплея.

Эти показатели были выбраны из-за своей информативности. Так, низкие концентрации альбумина в крови могут свидетельствовать о проблемах с почками или печенью, а высокие – о проблемах с сердцем. Глюкоза – важный параметр, который должен постоянно контролироваться у пациентов, страдающих диабетом. Изменения уровня pH в крови могут быть вызваны алкалозом или ацидозом.

Новые татуировки были протестированы на некоторых образцах тканей свиней, следующим шагом будет их тестирование на моделях животных на предмет эффективности и безопасности.

Тату, реагирующие на изменения уровней альбумина, глюкозы и рН Скриншот onlinelibrary.wiley.com

Как писал MedOboz, носимый датчик уровня глюкозы в крови от Nemaura Medical получил европейское одобрение. Он представляет собой это одноразовый пластырь, крепящийся на руке.

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