Ученые нашли в людях органы древних существ: сенсационное открытие

Атавистические мышцы, которые присутствуют в конечностях многих животных, но отсутствуют у взрослых людей, возникают и исчезают в ходе развития человеческого эмбриона.

К такому выводу пришли эволюционные биологи Говардского университета в США, пишет "Лента.ру". Отмечается, что эти мышцы исчезли у предков человека, живших сотни миллионов лет назад.

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Так, как выяснилось, на 7-й неделе беременности в руках и ногах человеческого плода присутствует по 30 мышц, треть которых исчезает или сливается друг с другом через 13 недель.

Атавистические мышцы

Ученые отмечают, что наличие временных мышц отражает ход эволюции предков человека со времени перехода синапсидных рептилий к млекопитающим 250 миллионов лет назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые сообщили о существовании неизвестного ранее науке примата, который был предком человека.

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