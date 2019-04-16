Ученые нашли средство против смертельных болезней мозга

Международная группа ученых сделала важное открытие, которое поможет в борьбе с такими неизлечимыми заболеваниями, как болезнь Альцгеймера, хорея Хантингтона и спиноцеребеллярная атаксия.

Исследователи обнаружили белковый комплекс, который препятствует формированию белковых агрегатов, наблюдавшихся при неизлечимых нейродегенеративных заболеваниях, передает "Лента".

Полипептид-ассоциированный комплекс (NAC) является шапероном, то есть его функция — восстановление правильной структуры белков и ликвидация соединений с дефектной структурой. Ученые показали, что он распознает склонные к агрегации типы белков, включая те, что содержат полиглутамин (PolyQ), и препятствует формированию бляшек, связанных с повреждением нервных тканей.

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Исследователи проанализировали нервные клетки мышей, в которых был пониженный уровень NAC. Оказалось, что в них активно образовывались токсичные формы PolyQ-белков, что приводило к повреждениям органелл. Ученые определили, что ключевую роль в предотвращении появления агрегатов играет связывающаяся с рибосомами субъединица N-βNAC.

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