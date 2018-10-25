Найден способ затормозить старение и омолодить организм

Ученые Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) нашли способ увеличить содержание в клетках никотинамидадениндинуклеотида (НАД), который, как считается, увеличивает продолжительность жизни организма.

НАД — кофермент, необходимый для работы многих ферментов и участвующий в поддержании жизнедеятельности клетки. Показано, что с возрастом содержание НАД в клетках уменьшается, что, по мнению ученых, связано с процессом старения, пишет "Лента.ру", ссылаясь на EurekAlert!.

Исследователи смогли увеличить количество НАД в клетках свободноживущих нематод Caenorhabditis elegans и мышей с помощью ингибиторов фермента ACMSD, который ограничивает синтез никотинамидадениндинуклеотида. Оказалось, что при этом активируется соединение сиртуин-1, зависящее от НАД и участвующее в поддержании функций митохондрий.

Также ученые установили, что ингибиторы ACMSD улучшают работу органов у животных, страдающих от острой почечной недостаточности и неалкогольной жировой болезни печени.

То, что ACMSD присутствует исключительно в печени и почках, исключает серьезное негативное воздействие от приема блокирующих его препаратов на другие органы.

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