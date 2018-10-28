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/Новости медицины

Ученые нашли способ избежать рака: что надо есть

7.6тЧитать материал на украинском

Ученые доказали, что употребление в пищу органических продуктов снижает риск возникновения некоторых видов рака.

Об этом пишет The Independent. В исследовании французских ученых, проходившем с 2009-го по 2016 год, принимали участие около 70 тысяч человек. Испытуемых разделили на четыре группы в зависимости от доли органических продуктов в рационе. Учитывались также прочие факторы, влияющие на риск развития онкологии.

Выяснилось, что те, кто употреблял органические продукты чаще всего, на 25 процентов меньше были подвержены риску возникновения опухоли. Тем не менее на вероятность появления рака кишечника или простаты подобная диета не повлияла.

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По мнению авторов исследования, этот результат может быть связан с тем, что в организм людей, употребляющих много органических продуктов, попадает меньше остатков пестицидов и медикаментов, используемых в сельском хозяйстве.

"Если результаты подтвердятся, поощрение употребления органических продуктов населением в целом может стать частью стратегии по профилактике рака", — заявила одна из авторов исследования Жюли Бодри.

Органическая продукция — это биопродукты, производимые без использования пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок, а также генетически модифицированных компонентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине лечат рак груди по методике нобелевских лауреатов 2018 года.

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