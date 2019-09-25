Ученые нашли простое "лекарство" против смертельных болезней

Ученые доказали, что природный антиоксидант, что содержится в зеленом чае помогает в борьбе против опасных инфекций, устойчивых к антибиотикам.

Исследование провели специалисты Университета Суррея (Англия), передает MedicalXpress.

Учеными было установлено, что эпигаллокатехин (EGCG) восстанавливает активность антибактериального препарата азтреонама, который используется для лечения инфекций, вызванных микроорганизмом Pseudomonas aeruginosa.

Исследование показало, что смесь антиоксиданта и антибиотика оказалась более эффективной, чем каждое из этих веществ по отдельности. Это было подтверждено в результате тестов in vitro (на бактериальных культурах) и in vivo с использованием личинок большой восковой моли.

Pseudomonas aeruginosa – грамм-отрицательная бактерия, которая для человека является условно-патогенной: она преимущественно заражает лиц с ослабленным иммунитетом. Ее часто находят в гнойных ранах и при циститах. Всемирная организация здравоохранения включила микроорганизм в список критических угроз для здоровья людей, поскольку она вызывает суперинфекции – вторичные инфекции, устойчивые ко всем основным лекарствам.

Больница

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения предупредила, что Землю может охватить страшная вспышка гриппоподобной болезни, которая убьет 80 млн человек по всему миру менее, чем за два дня.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!