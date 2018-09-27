Ученые нашли причину внезапных смертей 

Пережитая психологическая травма может стать смертельной для человека - она может повлечь за собой изменения в мозге, приводящие в конечном итоге к смерти без видимых причин.

Об этом заявили ученые Университета Портсмута (Великобритания). Они назвали пагубное состояние человека термином give-up-itis, что можно приблизительно перевести как "состояние сдавшегося". О исследовании экспертов информирует MedicalXpress.

По словам ученых, "состояние сдавшегося" возникает, когда человек уверен, что ситуация, в которой он оказался, является безвыходной. При этом он не склонен к самоубийству, однако в его мозге, предположительно в подкорковых структурах лобной доли (передняя поясная кора), происходят функциональные изменения, приводящие к прогрессивному психологическому истощению.

Специалисты выделили несколько этапов "состояния сдавшегося". Сначала человек избегает социальных контактов, после чего у него развивается глубокая апатия и абулия (патологическое отсутствие свободы воли и желания заняться какой-либо деятельностью). Среди других симптомов - отказ от еды, нежелание следить за собой.

Абулия, прогрессируя, переходит в психическую акинезию, когда человек перестает реагировать на боль и не избегает травматического действия внешних факторов. Ученые навели в пример случай, когда женщина с акинезией пострадала от ожогов второй степени, когда осознанно слишком долго находилась на пляже. Ученые утверждают, что после таких разрушительных действий высокая вероятность наступления психогенной смерти.

Отмечается, что человека можно спасти - он способен слушаться окружающих и с их помощью выйти из состояния give-up-itis. Исследователи также полагают, что процесс можно обратить с помощью физической активности и хотя бы частичного контроля за ситуацией со стороны другого человека. Это приводит к выработке дофамина, улучшающего состояние пациента.

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