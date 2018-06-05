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Ученые нашли "ключ": создана вакцина от трети всех известных штаммов ВИЧ

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Американским вирусологам удалось создать экспериментальную вакцину, прививающую иммунитет к 30% известным штаммам ВИЧ, и проверить ее работу на мышах и макаках.

"Мои коллеги нашли „ахиллесову пяту“ в структуре вируса, что позволило им создать новую и потенциально очень сильную вакцину. Это исследование станет первым шагом на пути к созданию безопасной и действительно надежной методики защиты от ВИЧ", — цитирует РИА Новости директора Национальных институтов по изучению аллергии и инфекций в Бетесде (США) Энтони Фаучи.

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В журнале Nature Medicine сообщается, что "ключом" к созданию новой вакцины стало открытие необычного антитела, получившее имя N123-VRC34, в крови одного из носителей вируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США создали препарат, подавляющий ВИЧ.

Место
США
Объекты
ВИЧвирус
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