Ученые: кофе помогает быстро похудеть

Кофе известен своим бодрящим свойством, поэтому его поклонников не счесть. При этом мифы о вреде пробуждающего напитка уже давно развенчаны.

Недавно ученые провели исследования и доказали еще один полезный эффект от употребления кофе, передает MailOnline. Исследователи выяснили - кофеин способствует похудению.

Как показали результаты работы медиков, кофе помогает бороться с чувством голода, поскольку содержащиеся в нем вещества блокируют мозговые центры, связанные с аппетитом.

Кроме того, кофе обладает свойством ускорять обмен веществ, что особенно важно для людей старше 35 лет (в этом возрасте обмен веществ замедляется).

Ученые отмечают, что в трехмесячном исследовании принимали участие 47 человек. В начале эксперимента они на месяц отказались от кофе, затем в течение следующего месяца употребляли по четыре чашки кофе в день, третий месяц – пили по восемь чашек кофе.

В течение всего периода участникам проводили сотни анализов крови.

В результате выяснилось, что по окончанию исследования во всех показателях здоровья участников отслеживалась положительная динамика.

Более того, подытоживая результаты своей работы, ученые также установили, что кофе помогает выводить из организма стероиды.

Ученые при этом призывают не усердствовать с кофейной диетой, поскольку в избытке кофеин перегружает работу сердечно-сосудистой системы и может привести к негативным последствиям.

"МедОбоз" ранее рассказывал о том, как правильно пить кофе.