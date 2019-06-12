Ученые доказали, что кофе лечит тяжелые неизлечимые болезни

Крепкий черный кофе помогает бороться с генетической патологией, которая вызывает нарушение работы мышц.

Как сообщает MedicalXpress, уникальный случай произошел во Франции с 11-летним мальчиком, который страдал дискинезией – дефект в гене ADCY5, провоцирующий непроизвольные движения рук, ног и лица.

Родители ребенка рассказали, что были уверены, что кофе помогает предотвращать припадки. Когда они по ошибке купили капсулы эспрессо без кофеина, симптомы заболевания резко обострились. Четыре дня мальчика мучали мышечные спазмы. Только после того, как родители поняли свою ошибку и дали ему кофе с кофеином, припадки прекратились.

"Это одна из тех невероятных случайностей, которыми усеяна история медицины", – рассказала доктор Эммануэль Фламан-Розе из больницы Питье-Сальпетриер в Париже.

Отмечается, что ранее ученые не проводили данные опыты, так как исследование могло бы быть неэтичным. Ведь пациентам, которые бы принимали плацебо, угрожали бы острые боли и дискомфорт.

Добавим, что диагноз дискинезия встречается примерно у одного человека из миллиона и пока остается неизлечимым.

Кофе

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые опытным путем установили, что всего несколько чашек кофе в день могут сделать жизнь человека длиннее на несколько лет.

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