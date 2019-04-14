Убивает 60% людей: в мире забили тревогу из-за смертоносного супергрибка

Медики забили тревогу из-за опасного грибка Candida, который ранее получил название C. Auris.

Как передает National Geographic, он был открыт в 2009 году, когда им заболела пожилая японка. Грибок долгое время находился в "спящей" фазе. Но уже в 2011 году микроорганизм дрожжевого типа появился в Южной Корее и ряде стран Азии, а в 2013-м в США.

По данным медиков, супергрибок не боится ни одного из современных типов антибиотиков, но способен вызвать смертельную болезнь.

По данным издания, в США подтверждены 587 случаев заражения. Новый микроорганизм устойчив к антибиотикам и убивает 60% заболевших.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине обнаружили вспышку туляремии, от которой в стране пока что нет вакцин и лекарств.

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