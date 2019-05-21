У женщины почернела кожа после операции по снижению веса

Жительница Монтаны, США, Беатрикс Сирлс для проведения липосакции выбрала Колумбию, поскольку эта страна предоставляет хирургические услуги по доступным ценам.

53-летняя женщина решилась на операцию, после которой плоть вокруг ее раны начала гнить и почернела, сообщает The Sun.

Кожа после операции почернела, когда плоть начала гнить www.thesun.co.uk

С тех пор Беатрикс перенесла семь операций, чтобы исправить последствия липосакции в Колумбии.

Липосакция нанесла больше вреда, чем лишний вес www.thesun.co.uk

Врачи исправили последствия операции в Колумбии www.thesun.co.uk

На животе женщины остались неприятные шрамы после того, как ее швы разошлись.

Беатрикс перенесла семь корректирующих операций www.thesun.co.uk

Женщина была вынуждена перенести семь операций после первоначальной липосакции в октябре 2018 года, чтобы попытаться исправить последствия гниения кожи.

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