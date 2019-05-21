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/Новости медицины

У женщины почернела кожа после операции по снижению веса

1.2тЧитать материал на украинском

Жительница Монтаны, США, Беатрикс Сирлс для проведения липосакции выбрала Колумбию, поскольку эта страна предоставляет хирургические услуги по доступным ценам.

53-летняя женщина решилась на операцию, после которой плоть вокруг ее раны начала гнить и почернела, сообщает The Sun.

Кожа после операции почернела, когда плоть начала гнить

Кожа после операции почернела, когда плоть начала гнить

www.thesun.co.uk

С тех пор Беатрикс перенесла семь операций, чтобы исправить последствия липосакции в Колумбии.

Липосакция нанесла больше вреда, чем лишний вес

Липосакция нанесла больше вреда, чем лишний вес

www.thesun.co.uk

Врачи исправили последствия операции в Колумбии

Врачи исправили последствия операции в Колумбии

www.thesun.co.uk

На животе женщины остались неприятные шрамы после того, как ее швы разошлись.

Беатрикс перенесла семь корректирующих операций

Беатрикс перенесла семь корректирующих операций

www.thesun.co.uk

Женщина была вынуждена перенести семь операций после первоначальной липосакции в октябре 2018 года, чтобы попытаться исправить последствия гниения кожи.

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