У женщины почернела кожа после операции по снижению веса

Жительница Монтаны, США, Беатрикс Сирлс для проведения липосакции выбрала Колумбию, поскольку эта страна предоставляет хирургические услуги по доступным ценам.
53-летняя женщина решилась на операцию, после которой плоть вокруг ее раны начала гнить и почернела, сообщает The Sun.
Кожа после операции почернела, когда плоть начала гнить
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С тех пор Беатрикс перенесла семь операций, чтобы исправить последствия липосакции в Колумбии.
Липосакция нанесла больше вреда, чем лишний вес
www.thesun.co.uk
Врачи исправили последствия операции в Колумбии
www.thesun.co.uk
На животе женщины остались неприятные шрамы после того, как ее швы разошлись.
Беатрикс перенесла семь корректирующих операций
www.thesun.co.uk
Женщина была вынуждена перенести семь операций после первоначальной липосакции в октябре 2018 года, чтобы попытаться исправить последствия гниения кожи.
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